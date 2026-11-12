NETTY 2026 продолжается — подано уже более 150 проектов

В Азербайджане продолжается приём заявок на участие в 21-й Национальной интернет-премии NETTY 2026. По данным оргкомитета, на соискание премии уже подано более 150 проектов. Подать заявку можно до 23 ноября 2026 года.

Регистрация для участников бесплатная. Регистрационный взнос покрывает партнёр конкурса MSolution | Chewick .

Семь основных номинаций NETTY 2026

Электронное государство и цифровизация

• Цифровая экономика, бизнес и финтех

• Технологические инновации и искусственный интеллект

• Наука, образование и цифровая грамотность

• Медиа, культура и цифровой контент

• Здравоохранение, спорт, образ жизни и туризм

• Общество, инклюзивность и устойчивое развитие

В каждой из семи основных номинаций конкурс проходит по трём направлениям — сайты, приложения и страницы в социальных сетях. В каждом направлении Экспертный совет отбирает три проекта, а Академия NETTY выбирает из них один лучший.

Таким образом, в каждой номинации девять номинантов и три победителя. Награды вручают за лучший сайт, лучшее приложение и лучшую страницу в социальных сетях.

При оценке проектов учитывают три критерия — идею, содержание и исполнение.

NETTY — первая интернет-премия Азербайджана. Она была учреждена в 2004 году и уже более 20 лет помогает авторам цифровых проектов представить свои работы широкой аудитории и экспертному сообществу.

Около 75% проектов, участвующих в конкурсе на данный момент, — сайты. Остальные проекты примерно поровну распределились между приложениями и страницами в социальных сетях. Больше всего работ представлено в номинации «Цифровая экономика, бизнес и финтех», меньше всего пока — в номинации «Электронное государство и цифровизация».

Как проходит конкурс

Приём заявок на netty.az продлится до 23 ноября. С 24 ноября по 4 декабря Экспертный совет и Виртуальное жюри определят номинантов. С 5 по 15 декабря Академия NETTY выберет победителей из числа номинантов.

Церемония награждения запланирована на 16–18 декабря. На неё пригласят всех номинантов. Во время церемонии официально объявят победителей, номинантам вручат дипломы, а победителям — награды NETTY. Партнёры конкурса также подготовят подарки.

Кто участвует в конкурсе и отборе

Участники — организации, команды и независимые авторы, которые регистрируют на сайте премии свои сайты, приложения или страницы в социальных сетях.

Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Зарегистрировавшись на сайте премии, они могут принять участие в голосовании. По его итогам из общего числа участников определят трёх номинантов на отдельную награду «Выбор Виртуального жюри».

Экспертный совет формируется по персональным приглашениям оргкомитета. В него входят специалисты в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и других сфер. Экспертный совет формирует список номинантов по каждому направлению семи основных номинаций.

Академия NETTY объединяет представителей общественных, государственных и деловых кругов Азербайджана. По итогам голосования Академия определяет победителей премии.

Партнёры NETTY 2026

Официальные партнёры — AZINTELECOM, Bolt for Business.

Партнёры — MSolution | Chewick, Ultra Technologies, SmartHost, Savalan, Renley, Online.az.

Информационные партнёры — информационное агентство Report, InfoCity, Technote.az, газета «Каспий», Oxu.az, Baku.ws, Baku.TV, Media.az, Объединение фотографов Азербайджана, ALR MEDIA, Sapunov Online, Banks.az.

Подать заявку на участие в NETTY 2026 netty.az