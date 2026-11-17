Издание Forbes признал Lenovo одной из лучших компаний мира для женщин в 2026 году. Компания заняла 18-е место в мировом рейтинге, подтвердив свою приверженность созданию рабочей среды, в которой женщины могут развиваться, занимать руководящие должности и добиваться успеха.

«Мы сосредоточены на формировании культуры, в которой каждый имеет возможность добиться успеха, а различные точки зрения и опыт объединяются», — заявила директор по глобальной инклюзивности Lenovo Дженнифер Бруэрман Спенсер (Jennifer Broerman Spencer) в объявлении Forbes о публикации рейтинга этого года.

Forbes совместно с исследовательской компанией Statista подготовил ежегодный рейтинг на основе отзывов более 140 000 женщин, работающих в международных компаниях в 61 стране. Респондентки оценивали работодателей по общим принципам организации рабочего процесса, а также по таким вопросам, как равенство в оплате труда, возможности карьерного роста, реакция на случаи дискриминации и отпуск по уходу за ребенком.

В Lenovo группы сотрудников и профессиональные сообщества объединяют коллег на основе общего опыта, предоставляют возможности для наставничества и профессионального развития, а также помогают укреплять культуру, в которой сотрудники могут вносить свой вклад и расти.

Forbes также включил Lenovo в число лучших работодателей мира в 2026 году, что еще раз отражает приверженность компании созданию инклюзивной и благоприятной рабочей среды для сотрудников по всему миру.

Эти последние признания стали продолжением включения Lenovo в 2025 году в списки Forbes «Лучшие работодатели мира» и «Лучшие компании мира для женщин», наряду с другими недавними признаниями в области организации труда, отражающими последовательный прогресс компании в создании инклюзивной рабочей среды для сотрудников по всему миру.

Подробнее об инициативах Lenovo по обеспечению инклюзивности на рабочем месте можно узнать в последнем отчете компании по экологическим, социальным и управленческим аспектам (ESG).