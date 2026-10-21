INMerge Innovation Summit, организуемый PASHA Holding, вновь соберет в Баку всемирно известных деятелей

INMerge Innovation Summit — крупнейшая инновационная платформа региона, организуемая PASHA Holding, — пройдет 30 ноября и 1 декабря в Бакинском конгресс-центре (Baku Convention Center).

Ежегодно объединяя ведущих представителей сферы технологий и инноваций, INMerge вновь примет всемирно известных спикеров. В этом году среди них — Мария Шарапова, Мо Гавдат (Mo Gawdat), Грег Хоффман (Greg Hoffman) и Джоэл Мокир (Joel Mokyr).

Мария Шарапова — пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, добившаяся в профессиональной теннисной карьере победы на всех четырех турнирах этой серии. В 2025 году она была включена в Международный зал теннисной славы (International Tennis Hall of Fame). Сегодня Шарапова занимается предпринимательской деятельностью и инвестициями, входит в совет директоров Moncler, а также является автором книги, ставшей бестселлером по версии The New York Times.

Мо Гавдат — бывший директор по бизнесу компании Google X. Он является автором бестселлеров Solve for Happy и Scary Smart, а также признанным экспертом в области искусственного интеллекта и его влияния на общество.

Грег Хоффман проработал в Nike почти 30 лет, пройдя путь от стажера до директора по маркетингу (Chief Marketing Officer, CMO). Он является автором книги Emotion by Design.

Джоэл Мокир — профессор Северо-Западного университета (Northwestern University) и известный историк экономики. В 2025 году он был удостоен Нобелевской премии по экономическим наукам за исследования технологического прогресса и экономического роста.

Полный список спикеров и дополнительная информация о билетах доступны на сайте inmerge.az.

Об INMerge

INMerge Innovation Summit — ежегодное мероприятие, посвященное инновациям и технологиям, основанное и организуемое PASHA Holding. Саммит проводится в Баку с 2021 года. Объединяя представителей корпораций, инвесторов, стартапов и государственных структур из Азербайджана, стран Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, мероприятие способствует региональному сотрудничеству и укреплению позиций Баку в качестве инновационного центра.

В 2025 году саммит собрал более 5000 участников и объединил свыше 180 спикеров, 122 стартапа и 80 инвесторов.