Honor Pad X10 Mini: 9,7-дюймовый экран, чип Snapdragon 685 и встроенный детский контент

Компания Honor расширила линейку своих планшетов, представив компактную новинку Honor Pad X10 Mini. Устройство создано с упором на семейное использование и обучение детей, предлагая прочную конструкцию и продвинутый родительский контроль по очень доступной цене.

Honor Pad X10 Mini оснащен 9,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2052 × 1152 пикселя, частотой обновления 90 Hz и яркостью до 500 нит. Дисплей обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB и защищен закаленным стеклом, устойчивым к царапинам и падениям. Дисплей имеет сертификации безопасности для глаз. Металлический корпус планшета прошел испытания SGS на устойчивость к падениям и давлению, а также соответствует стандарту MIL-STD-810H.

За производительность отвечает 8-ядерный чип Snapdragon 685 в связке с 4 или 6 Gb ОЗУ и 128 Gb ПЗУ (с поддержкой карт microSD до 2 Tb). Батарея емкостью 8000 мАч обеспечивает до 16 часов просмотра видео. Аккумулятор емкостью 8000 мАч, по данным Honor, обеспечивает до 122 ч воспроизведения музыки или до 16 ч просмотра видео на одном заряде. Есть две камеры по 5 Мп (основная и фронтальная) и два динамика. Габариты составляют 235,37 × 141,43 × 8,48 мм, вес — 447 гр. Работает планшет под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10. В систему встроен образовательный и развлекательный контент, включая развивающие материалы, детские песни и анимацию.

Цены на Honor Pad X10 Mini в Китае: 4/128 Gb — $165, 6/128 Gb — $210. Планшет выпускается только в версии с Wi-Fi и в сером цвете Starry Grey.