Apple проведет презентацию новых MacBook Pro 28 октября

Компания Apple анонсировала мероприятие Pro and Tell, которое состоится 28 октября в Лос-Анджелесе. Старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак разместил в соцсети X короткий видеоролик с логотипом компании и подписью «Can’t wait to pro and tell next week».

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Мероприятие для прессы начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 по бакинскому времени). Компания пока не объявила о прямой трансляции, скорее всего новые продукты представят с помощью пресс-релизов и отдельных видеороликов.

Ожидается, что покажут премиальный MacBook Pro (с диагоналями 14 и 16 дюймов) с сенсорным OLED-экраном, Dynamic Island, чипами M5 Pro/Max и более компактным корпусом, базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6, а также обновленный iMac на M6. Возможен релиз обновленного iPad mini с OLED-дисплеем и чипом А20 Pro.