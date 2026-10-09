Amazon представил новую линейку планшетов Alexa Tablet с ИИ-помощником и доступом к Google Play

Компания Amazon представила новую линейку планшетов Alexa Tablet, которые отличаются от предыдущих устройств наличием полноценной поддержки сервисов Google и глубокой интеграцией фирменного ИИ-помощника Alexa+.

Новое семейство включает три модели с диагоналями экранов 8,7, 11 и 12 дюймов, работающие под управлением операционной системы Android с доступом к магазину Google Play и персонализированной рекомендательной ленте For You. Удобство многозадачности обеспечивает специальная вкладка Dynamic Tab, которая аккумулирует недавно открытые материалы и контекстные подсказки для пользователя.

Флагманом серии стал Amazon Alexa Tablet 12 Pro, выполненный в алюминиевом корпусе толщиной всего 6,5 мм. Устройство оснащено 12-дюймовым дисплеем с плотностью пикселей 280 ppi, частотой обновления 120 Hz и кинематографичным соотношением сторон 3:2. Для тех, кто часто работает при ярком освещении, производитель предлагает премиальную версию Nanomatte со специальным антибликовым покрытием, созданным совместно с Corning. За производительность отвечает мощный 8-ядерный процессор, а за мультимедийные возможности — четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и скоростной модуль Wi-Fi 6E. Планшет способен проработать до 16 часов в режиме воспроизведения видео и ориентирован на создание контента: для него отдельно доступны стилус Pro Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия и магнитная клавиатура Pro Keyboard (продаются отдельно).

Вторая модель — сбалансированный Amazon Alexa Tablet 11. Эта модель получила 11-дюймовый экран с разрешением 2,5K (276 ppi) и частотой обновления 90 Hz. Версия комплектуется 8 Gb оперативной памяти, двумя динамиками с Dolby Atmos и аккумулятором, гарантирующим до 15 часов непрерывного просмотра видео. Самый компактный Alexa Tablet 8 оснащен экраном диагональю 8,7 дюйма, его вес составляет всего 329 гр, а толщина — 7,95 мм. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и демонстрирует внушительную автономность — до 14 часов без подзарядки в режиме видеоплеера.

Ключевым преимуществом всей линейки стал ИИ-помощник Alexa+, который вызывается голосом или через плавающее меню Ask Alexa поверх запущенных приложений. Нейросеть способна сканировать содержимое экрана, помогать в поиске информации, планировании задач и контроле систем умного дома. Кроме того, разработчики внедрили уникальный режим Kindle: он полностью отключает уведомления, снижает уровень вредного синего свечения и переводит энергопотребление в сверхэкономичный режим, позволяющий читать книги до 20 часов подряд.

Не забыл Amazon и про младшее поколение, выпустив детские модификации планшетов на 8,7 и 11 дюймов, которые поставляются в ударопрочных чехлах с годовой подпиской Kids+, продвинутым родительским контролем и функцией генерации иллюстрированных сказок по голосовому запросу ребенка.

На рынке США базовая модель Alexa Tablet 8 с конфигурацией памяти 4/64 Gb оценена в $229, в то время как за Alexa Tablet 11 с 8/64 Gb придется отдать от $329. Флагман Alexa Tablet 12 Pro с накопителем на 8/128 Gb обойдется в $499, а его модификация с особым стеклом Nanomatte стоит от $549. Клавиатура Pro Keyboard стоит $149, а стилус Pro Pen — $89.