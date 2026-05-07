LG şirkəti Red Dot Design Award 2026-da 27 mükafat qazandı

LG məşhur Red Dot Design Award 2026 çərçivəsində 27 mükafata layiq görülüb. Şirkətin məhsulları müxtəlif kateqoriyalarda yüksək qiymətləndirilib.
Ən nüfuzlu “Best of the Best” mükafatı LG OLED evo W6 Wallpaper modelinə verilib. Bu televizor LG True Wireless texnologiyasını “divar rəsmi” üslubunda dizaynla birləşdirir. Cəmi 9 mm qalınlığa malik olan qurğuda enerji bloku və dinamiklər korpusun daxilində yerləşdirilib, bütün portlar isə ayrıca simsiz modul — Zero Connect Box vasitəsilə idarə olunur.
Bu blok televizordan 10 metrədək məsafədə yerləşdirilə bilər və bütün xarici cihazlar məhz ona qoşulur. Bundan əlavə, LG simsiz ötürmə zamanı görüntü keyfiyyətini qoruduğuna görə TÜV Rheinland tərəfindən “True Wireless Lossless Vision” sertifikatı da alıb.
Mükafata layiq görülən digər məhsullar bunlardır:
- fransız qapılı və “Zero Clearance” menteşə sistemli soyuducu
- minimalist dizaynlı LG Whisen Objet Collection Cool kondisioneri
- LG Sound Suite Dolby Atmos dəstəkli modul audio sistemi
- LG CLOiD robotu (səs, jest və mimikanı anlayır)
- LG xboom dinamikləri
- LG UltraGear oyun monitorları
- LG gram noutbukları
Şirkət həmçinin istilik və isti su sistemləri sahəsində də mükafat alıb — LG Therma V seriyasına daxil olan hava-su istilik nasosları və idarəetmə blokları intuitiv 6,8 düymlük sensor ekran və harmonik dizaynı ilə seçilib.
LG nümayəndəsi Jung Wook-jun bildirib ki, şirkət yaşayış məkanına uyğunlaşan və istifadəsi rahat olan dizayn həllərini inkişaf etdirməyə davam edəcək.