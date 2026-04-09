Android 17 geymerlər üçün yeni imkan gətirəcək: gamepad tam nəzarətdə

Google mobil oyun həvəskarlarını sevindirəcək yeni funksiyanı Android 17-ə əlavə etməyə hazırlaşır. Söhbət gamepad düymələrinin sistem səviyyəsində yenidən təyin olunmasından gedir.
Artıq beta versiyada mövcud olan bu funksiya yalnız ayrı-ayrı oyunlarla məhdudlaşmır — bütün sistem üzrə işləyir. Yəni istifadəçi bir dəfə özünə uyğun idarəetmə qurduqdan sonra bu ayarlar bütün oyunlarda eyni qalır.
Yeni imkan sayəsində istifadəçilər düymələrin funksiyasını dəyişə, trigger və stikləri öz istəklərinə uyğun tənzimləyə və fərdi idarəetmə sxemi yarada biləcəklər.
Və ən önəmlisi — bu ayarlar oyunlar arasında keçid edərkən saxlanılır. Beləliklə, hər oyunda fərqli idarəetməyə öyrəşmək problemi aradan qalxır.
Funksiya həm naqilli, həm də Bluetooth kontrollerlərlə işləyir. Cihaz qoşulduqda sistem ayarlarında ayrıca bölmə yaranır və burada istifadəçi öz gamepad-ini seçərək istədiyi kimi konfiqurasiya edə bilir.
Hazırda bu yenilik yalnız müəyyən cihazlarda, o cümlədən Google Pixel modellərində və bəzi flaqman smartfonlarda aktivdir. Lakin Android 17-nin stabil versiyası yayımlandıqdan sonra daha geniş istifadəçi kütləsi üçün əlçatan olacaq.