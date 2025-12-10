Google Android XR-ə PC-dən rahat simsiz translyasiya funksiyası əlavə edib

Android XR-ə həsr olunmuş tədbir çərçivəsində Google PC Connect adlı yeni funksiyanı təqdim edib. Bu mexanizm kompüterdəki görüntünü kabel və mürəkkəb qurulum olmadan birbaşa XR cihazlarına ötürməyə imkan verir. Yenilik xüsusilə oyunları və proqramları PC-dən VR-mühitində istifadə etmək istəyənlər üçün yeni imkanlar açır.
Bundan əvvəl Android XR-də kompüter ekranını görmək üçün kabel bağlantısı tələb olunurdu. PC Connect ilə isə istifadəçi sadəcə XR eynəyində müvafiq tətbiqi seçir və kompüter ekranı dərhal Android XR mühitində əks olunur. Üstəlik, sistem bir neçə kompüteri dəstəkləyir və istifadəçi XR interfeysindən çıxmadan onlar arasında ani keçid edə bilir.
Yeni rejim Android XR-ə tam inteqrasiya olunub və sistemin digər funksiyalarından istifadəni məhdudlaşdırmır. Təqdimat zamanı Google göstərib ki, Gemini kompüter ekranında baş verənləri “görə” bilir, lazımi elementləri ayırd edir və kontentlə qarşılıqlı əlaqəyə girir. Bu isə onu oyun və ya proqram üzərində çalışan ağıllı köməkçiyə çevirir.
Google artıq PC Connect üçün beta girişi açıb. Samsung Galaxy XR sahibləri yeni funksiyanı indidən sınaqdan keçirə bilərlər.