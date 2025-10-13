Vivo Apple cihaz dəstəyi ilə yeni flaqmanlarını təqdim etdi — X300 və X300 Pr

Çin istehsalçısı Vivo daxili bazarda X300 və X300 Pro flaqman smartfonlarının satışına başladı. Əsas modelin qiyməti 4399 yuan (təxminən 605 ABŞ dolları) təşkil edir.
Yeni cihazlar 4 nanometrlik MediaTek Dimensity 9500 prosessoru ilə təchiz olunub və Android 15 əsaslı OriginOS 6 əməliyyat sistemi ilə işləyir. Smartfonlar LPDDR5X operativ yaddaş və UFS 4.0 daxili yaddaş texnologiyalarını dəstəkləyir — maksimal versiyada yaddaş həcmi 1 TB-a qədərdir.
Kamera sistemi
X300 modelində 200 MP əsas kamera yer alıb, o, Zeiss optikası və Zeiss T* əleyhinə parıltı örtüyü ilə təchiz edilib. Bundan əlavə, 50 MP ultra-geniş bucaqlı linza və optik zuma malik teleobyektiv quraşdırılıb. 50 MP ön kamera avtomatik fokuslama funksiyasına malikdir. Yeni Blueprint V3+ prosessoru 4K 60 kadr/saniyə sürətində portret videoları emal edə bilir.
Displey və batareya
Ekran — 6,78 düymlük LTPO AMOLED BOE Q10 Plus panelidir, adaptiv yenilənmə tezliyini dəstəkləyir. Cihazın qalınlığı 7,95 mm, çəkisi 190 qramdır. Batareya tutumu 6040 mAh, USB 3.2 interfeysini dəstəkləyir.
Apple ekosistemi ilə inteqrasiya
Vivo ilk dəfə olaraq Apple cihazları ilə kross-platform inteqrasiyanı təqdim edib:
-
iPhone ilə — zənglərin, mesajların və bildirişlərin paylaşılması;
-
iPad ilə — fayl və təqvim sinxronizasiyası;
-
Mac ilə — ümumi bufer və ekran paylaşımı;
-
Apple Watch ilə — fitnes məlumatlarının sinxronizasiyası;
-
AirPods ilə — batareya səviyyəsinin göstərilməsi.
Bu funksiya hələlik yalnız Çində qeydiyyatdan keçmiş Apple hesabları üçün aktivdir.
Qiymət və buraxılış
X300 və X300 Pro modelləri 12/256 GB-dan 16 GB / 1 TB-a qədər yaddaş konfiqurasiyalarında təqdim olunur. Smartfonların rəng variantları: çəhrayı, ağ, mavi və qara. Cihazların qlobal satışların noyabr 2025-də başlaması planlaşdırılır.