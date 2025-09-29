spot_img
«Nar» расширяет региональную сеть продаж – новый магазин в Сальяне!

Мобильный оператор «Nar» отличающийся выгодными услугами и вниманием к регионам, открыл новый магазин в городе Сальян. Новый магазин «Nar» расположенный по адресу ул. Я. Касымова, 7, предоставляет абонентам такие услуги, как продажа мобильных номеров, обслуживание клиентов, а также продажа мобильных телефонов и аксессуаров.

Выступая на церемонии открытия, генеральный директор «Nar» Гуннар Панке отметил: «Мы рады объявить об открытии нашего нового магазина в Сальяне. Этот магазин сделает нас еще ближе к региональным клиентам. Этот шаг является очередным доказательством того, что мы стремимся предлагать самые доступные продукты в сфере телекоммуникаций вместе с услугами высокого качества».

Отметим, что «Nar» рассматривает каждый новый магазин, открываемый в регионах, не только как расширение сети продаж и обслуживания, но и как возможность наладить прямой контакт с местными общинами. И на этот раз, во время мероприятия, открытого для жителей города, руководство Nar пообщалось с посетителями магазина, чтобы напрямую узнать их пожелания и ожидания.

