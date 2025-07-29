В I квартале 2025 года взлому подверглось 60 азербайджанских веб-ресурсов

Согласно мониторингу, проведенному компанией CYBER ON, в первом квартале 2025 года в результате многочисленных кибератак на информационные ресурсы с доменом страны «.az» было взломано 60 веб-ресурсов. Анализ веб-ресурсов, на которые были совершены кибератаки, показывает, что у 42% из этих информационных ресурсов отсутствовали средства безопасности, а у 58% не было должных настроек сервера, что и сделало их легкими целями хакеров. Анализ также выявил тот факт, что 6 из этих веб-ресурсов, несмотря на неоднократные атаки, не предприняли необходимых мер по устранению своих недостатков.

При рассмотрении статистики веб-ресурсов, на которые были совершены кибератаки, было определено, что 82% из них были размещены в США, 5% — в Германии, 5% — в Азербайджане, 4% — в России и 4% — в Великобритании. Учитывая, что 58% кибератак происходят из-за неправильной настройки серверов и некорректной сегментации ресурсов, компаниям, использующим «виртуальный хостинг», необходимо быть более осторожными.

Отметим, что компания CYBER ON предлагает услуги по безопасному кодингу (Secure Coding) и аудиту/пентестам для тех, кто ценит кибербезопасность своих информационных ресурсов.