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15 июля, 2025
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Шесть месяцев бесплатной подписки на «Wolt+» для абонентов «Premium» Azercell

Wolt+

Azercell делает использование сервиса «Wolt» более доступным и выгодным для своих абонентов. В рамках новой кампании абоненты тарифа «Premium» получат возможность бесплатной подписки на услугу «Wolt+» в течение 6 месяцев.

С подпиской «Wolt+» абоненты смогут пользоваться бесплатной доставкой из ресторанов и магазинов, а также получат скидку 10% на заказы с самовывозом и доступ к эксклюзивным предложениям. Эти преимущества делают ежедневные заказы удобнее и экономичнее.

Чтобы воспользоваться предложением, абонентам тарифа «Premium» достаточно зайти в мобильное приложение «Azercell», кликнуть на баннер «Wolt+» и следовать инструкции для активации промокода в приложении «Wolt». После выполнения всех шагов абонентам предоставляется шестимесячная подписка на «Wolt+».

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: Premium+ | Azercell

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