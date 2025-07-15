Grok обзавелся ИИ-компаньонами, включая готическую аниме-девушку

Компания xAI добавила в приложение чат-бота Grok анимированных ИИ-компаньонов «для более эмоционального и персонализированного взаимодействия». Функция пока что доступна для подписчиков тарифа SuperGrok стоимостью $30 в месяц.

Пока что представлено два персонажа: аниме-девушка Ani и антропоморфный лисенок Bad Rudy. Каждый из них имеет индивидуальный стиль общения, голос и характер. Пользователям обещают «глубокие разговоры» и возможность настраивать внешний вид аватара. В разработке находится еще один персонаж — харизматичный Chad.

Наибольшее внимание публики привлекла аниме-девушка Ani, которая может шутить, флиртовать и поддерживать разговор на любые темы на множестве языков. Обнаружилось, что Ani может появляться перед пользователями в откровенной одежде, но при этом применяется так называемый NSFW-режим, который предупреждает, что открывать тот или иной контент «на работе небезопасно».

Для активации компаньона нужно зайти в настройки и далее следовать подсказкам.