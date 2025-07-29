Государственный Комитет по Работе с Диаспорой перенёс свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В рамках реализации данного Указа был осуществлён перевод информационных систем и ресурсов Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы комитета были полностью размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom» — одной из компаний AZCON Холдинга. Со стороны ООО «AzInTelecom» комитету была предоставлена услуга виртуального сервера (IaaS — Infrastructure-as-a-Service), реализованная на базе современной облачной инфраструктуры. Таким образом, комитет обеспечил высокую доступность своих критически важных систем.

Необходимо отметить, что в рамках проекта «Правительственное облако» осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Бакинский основной и Евлахский резервный дата-центры AzInTelecom. Это не только позволяет снизить текущие затраты государственных организаций на информационные технологии, но и способствует значительному повышению производительности их цифровых систем.

Помимо этого, реализация проекта способствует укреплению информационной безопасности, формированию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III».