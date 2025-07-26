Фонд YAŞAT и мобильный оператор Nar организовали незабываемый летний лагерь для детей шехидов

Мобильный оператор Nar, известный своими доступными услугами и социально значимыми проектами, поддержал организацию увлекательного и познавательного летнего лагеря для детей в возрасте от 12 до 15 лет, потерявших родителей в ходе службы, при поддержке фонда YAŞAT.

Генеральный директор Nar Гуннар Панке лично встретился с детьми героев и провёл с ними содержательную беседу, ответив на интересующие их вопросы. В завершение встречи он дал подросткам важный совет: «Помимо предоставления телекоммуникационных услуг, Nar ставит перед собой цель вносить вклад в развитие общества посредством различных социальных инициатив. Для достижения этих целей молодым людям нужны не только знания, но и усердие с отвагой. В этом смысле доблесть ваших героических родителей не только источник гордости, но и неиссякаемый источник силы для вашего будущего. Если вы всегда и везде будете действовать смело, бесстрашно и целеустремлённо, как они, вы обязательно добьётесь больших успехов.»

Уже в четвёртый раз лагерь проводится в живописной природе Ленкоранского района. В этом году в течение нескольких дней для 75 детей шехидов были организованы обучающие тренинги, театральные постановки, встречи с известными личностями и руководителями государственных организаций, экскурсии и развлекательные мероприятия. В рамках партнёрской поддержки Nar также преподнёс всем участникам ценные подарки.

В соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности, Nar продолжает оказывать устойчивую поддержку проектам, направленным на сохранение национального наследия.