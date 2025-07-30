BAKINITY ilə Qarabağ Səfəri: технологии, история и национальная гордость

В период с 12 по 13 июля компания BAKINITY, ведущий системный интегратор в Азербайджане, организовала поездку в Шушу и Ханкенди для своих партнёров и заказчиков. Мероприятие под названием «BAKINITY ilə Qarabağ Səfəri» прошло при поддержке международного разработчика решений в области кибербезопасности — Fortinet, а также его официального дистрибьютора в регионе — компании MUK.

Участниками мероприятия стали руководители и специалисты IT-департаментов ряда крупных организаций и ведомств, работающих в разных отраслях — от энергетики и госуправления до медицины и цифровизации.

Путешествие стартовало ранним утром вылетом из Баку в новый аэропорт Физули, откуда участники направились в Шушу — символ культуры, стойкости и национальной памяти. Размещение было организовано в Shusha Hotel & Conference Center, где и стартовала деловая часть мероприятия.

Ключевым моментом программы стала презентация решений Fortinet, глобального лидера в области кибербезопасности, чьими разработками сегодня пользуются 80% компаний из списка Fortune 100. Fortinet более 20 лет инвестирует в технологии, которые защищают сети, пользователей и данные по всему миру.

С приветственным словом к участникам обратился директор BAKINITY Эльдар Гамбаров, который отметил важность устойчивых и безопасных цифровых решений для современного бизнеса. Далее слово было передано Шаигу Самедову, региональному менеджеру Fortinet по работе с клиентами, а саму презентацию провёл Нурлан Азимов, представитель компании по работе с ключевыми клиентами.

В рамках выступления были освещены ключевые темы:

Fortinet Security Fabric — единая архитектура кибербезопасности, обеспечивающая широкую защиту по всем направлениям: от офисных сетей до облаков;

— единая архитектура кибербезопасности, обеспечивающая широкую защиту по всем направлениям: от офисных сетей до облаков; AI и FortiGuard — использование искусственного интеллекта и анализа больших данных для прогнозирования и предотвращения угроз;

— использование искусственного интеллекта и анализа больших данных для прогнозирования и предотвращения угроз; FortiOS — единая операционная система для всех решений Fortinet, позволяющая снизить затраты и упростить эксплуатацию;

— единая операционная система для всех решений Fortinet, позволяющая снизить затраты и упростить эксплуатацию; SASE и SD — WAN — гибкие решения для защищённого удалённого доступа и оптимизации сетей в распределённых инфраструктурах;

— гибкие решения для защищённого удалённого доступа и оптимизации сетей в распределённых инфраструктурах; кейсы по защите данных, организации мониторинга и быстрому реагированию на инциденты.

Презентация вызвала живой интерес участников и стала отличной платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных тем в области информационной безопасности.

В первый же день, после обеда, делегация направилась в Ханкенди, где прошла ознакомительная экскурсия по знаковым местам.

Весь следующий день был посвящён Шуше — городу, который олицетворяет азербайджанскую культуру, искусство и несгибаемый дух народа. При поддержке Управления Государственного Заповедника Города Шуши была организована насыщенная экскурсионная программа. Особую благодарность стоит выразить гиду — Кериму Керимли, уроженцу Шуши, который делился не просто фактами, а личными воспоминаниями.

Особенное впечатление произвели:

Дом Мехмандаровых — архитектурный памятник, в котором можно ощутить дух карабахского дворянства XIX века;

— архитектурный памятник, в котором можно ощутить дух карабахского дворянства XIX века; Дом-музей Бюльбюля — великого певца и символа азербайджанской вокальной школы;

— великого певца и символа азербайджанской вокальной школы; Шушинская крепость — величественные стены, сохранившие силу, историю и оборонное значение города, на протяжении веков защищавшие его от врагов;

— величественные стены, сохранившие силу, историю и оборонное значение города, на протяжении веков защищавшие его от врагов; и, конечно, Cıdır düzü — природное чудо, проникнутое духом истории и культуры.

Эта поездка была не просто деловым визитом — она стала глубоко символичным событием. Участников мероприятия переполняла гордость и теплые чувства. Благодаря мужеству, героизму и самоотверженности нашего народа мы сегодня вновь можем приступить к созидательной деятельности в Шуше, в Ханкенди, в Карабахе. С глубоким уважением склоняем головы перед всеми нашими героями — теми, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, и теми, кто с честью прошёл через тяжелейшие испытания и продолжает служить стране во имя мира и безопасности.

Мы с великой гордостью говорим: Qarabağ Azərbaycandır!