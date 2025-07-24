Азербайджанская команда, поддерживаемая Azercell, добилась успеха на Европейской олимпиаде по информатике среди девушек

Азербайджанские школьницы показали высокие результаты на 5-й Европейской олимпиаде по информатике среди девушек (EGOI), которая проходила в Бонне (Германия) с 14 по 20 июля. Ученицы 10-го класса Бакинского лицея c физико-математическим и информатическим уклоном Рахидил Байрамлы и 11-го класса Гянджинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Аян Керимова были награждены бронзовыми медалями, а ученица 10-го класса того же лицея г. Баку Айтен Искандерова была удостоена поощрительной награды.

Соревнование, организованное в формате Международной олимпиады по информатике (IOI), собрало свыше 200 участниц из 61 страны мира. В рамках двухдневного соревнования школьницы решали сложные задачи по программированию в ходе пятичасовых сессий, демонстрируя алгоритмическое мышление и технические навыки. Работы оценивались по критериям функциональности и технической точности представленных решений.

Помимо основной конкурсной части, олимпиада предоставила участницам возможность познакомиться с культурой Германии, а также наладить общение со сверстницами из разных стран. Девушки посетили исторические достопримечательности Бонна и приняли участие в образовательных и интерактивных мероприятиях.

С 2017 года ООО «Azercell Telecom» совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке национальной команды к международным олимпиадам по информатике. В рамках этой инициативы азербайджанские школьницы на протяжении последних четырёх лет регулярно участвуют в EGOI. Поддерживая подобные инициативы, компания вносит весомый вклад в развитие ИТ- и ИКТ-образования в Азербайджане и расширение участия девушек в сфере цифровых технологий.

Azercell поздравляет юных победительниц и желает им новых достижений в будущих соревнованиях!