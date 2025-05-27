В Баку прошло мероприятие «ManageEngine Meetup Azerbaijan — 2025»

21 мая компании Rabalon Azerbaijan и ManageEngine провели в отеле Marriott Boulevard совместное мероприятие под названием «ManageEngine Meetup Azerbaijan — 2025», организованное специально для представителей государственных структур. В рамках официальной части мероприятия представители компании ManageEngine, лидирующего глобального разработчика решений для управления IТ-ресурсами, рассказали гостям о возможностях оптимизации IТ-инфраструктуры, а также поделились информацией о методах обеспечения кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов на основе искусственного интеллекта на примере собственных продуктов и реальных проектов.

В качестве основных докладчиков выступили старший технический консультант ManageEngine Джаган Кумар (Jagan Kumar) и директор по управлению продуктами ManageEngine Раджеш Рамачандран (Rajesh Ranganathan), которые затронули такие темы, как текущая ситуация на рынке Азербайджана с точки зрения кибербезопасности, нюансы модернизации государственных операций с помощью решений ManageEngine и многие другие.

Также гости мероприятия получили исчерпывающую информацию об использовании решений ManageEngine непосредственно от представителей государственных организаций Азербайджана. В частности, о возможностях и реальном опыте работы с этими продуктами рассказали руководитель сервисного операционного центра ООО «AzInTelecom», функционирующего в составе Азербайджанского Холдинга Транспорта и Связи (AZCON Holding), Раван Рустамов и представитель ООО «Азерпочт» Акиф Халилов. Также они отметили заслуги компании Rabalon Azerbaijan, которая обеспечивает качественную поддержку всех интегрированных в рабочие процессы их организаций решений ManageEngine.

По завершении официальной части мероприятия гости смогли принять участие в интерактивной викторине, победители которой были награждены ценными призами и подарками от организаторов. А завершился день неформальным общением за ужином, прошедшим в сопровождении классической музыки.