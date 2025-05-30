Steam Deck получил нативную поддержку стримингового сервиса GeForce NOW

Компания Nvidia выпустила нативное приложение GeForce NOW для портативной консоли Steam Deck. Ранее сервис был доступен на портативном ПК, но без отдельной утилиты.

Теперь владельцы устройства смогут запускать особо требовательные игры с такими параметрами графики и производительностью, которые «прежде были бы невозможными», например, Clair Obscur: Expedition 33, Monster Hunter Wilds, MFS 2024 и ремастер Oblivion.

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Подписчики GeForce NOW Ultimate (самый дорогой тариф) получат доступ к стримингу в разрешении до 4K при 60 fps, а также к функциям RTX 4080: DLSS 4, Reflex и HDR10. При подключении к телевизору через док-станцию Steam Deck превращается в полноценную облачную консоль.

По словам Nvidia, игры в облаке позволяют снизить нагрузку на систему и продлить автономную работу Steam Deck до 50% по сравнению с локальным запуском игр.

Владельцы устройства могут купить и запустить более 2000 игр, доступных в магазинах Valve и Epic Games, Ubisoft Connect, Battle.net, Xbox Store и в сервисе PC Game Pass. Скачать приложение на консоль можно через официальный сайт GeForce NOW.