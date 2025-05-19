QNAP Tech Summit 2025 продемонстрирует будущее систем хранения данных и сетей на основе искусственного интеллекта

Компания QNAP Systems одновременно с COMPUTEX 2025 организует собственную выставку QNAP Tech Summit 2025, которая пройдет с 21 по 23 мая в POPOP Taipei. На мероприятии будут представлены последние инновации QNAP в области корпоративных систем хранения данных, сетей, видеонаблюдения и искусственного интеллекта, а также перспективное видение современной инфраструктуры данных.

«Генеративный ИИ и цифровая трансформация меняют то, как работают компании. Данные больше не просто ресурс — это основа для инноваций и принятия решений, — сказал генеральный менеджер QNAP Джек Лю (Jack Liu). — Благодаря интегрированным возможностям программного и аппаратного обеспечения QNAP является движущей силой эволюции корпоративных систем хранения и сетей, помогая организациям создавать безопасные, масштабируемые и высокопроизводительные платформы данных. Проводя QNAP Tech Summit 2025, мы стремимся сотрудничать с партнерами по всему миру, чтобы исследовать следующее десятилетие интеллектуальной İТ-архитектуры».

От автономного к кластерному: высокая доступность для постоянно доступных сервисов

Доступность сервисов имеет важное значение для непрерывности бизнеса. QNAP предлагает комплексные решения высокой доступности (High Availability HA), которые интегрируют хранилище и сетевое взаимодействие для снижения рисков простоев и укрепления критически важной инфраструктуры.

Предприятия могут развернуть надежный QuTS hero NAS в двухузловом кластере HA, гарантирующем целостность данных ZFS и нулевую потерю данных. Новый NAS с двумя активными контроллерами ES1686dc R2 обеспечивает высокопроизводительное аварийное переключение с минимальным RPO и масштабируемой емкостью на уровне петабайт, что идеально подходит для финансовых, производственных и медицинских рабочих нагрузок.

Для растущих или крупномасштабных развертываний QNAP предлагает масштабируемые решения NAS, характеризующиеся неразрушающим расширением, масштабированием производительности и надежной отказоустойчивостью, подкрепленные предпродажным консультированием и поддержкой развертывания. В сочетании с коммутаторами L3 Lite от QNAP, поддерживающими MC-LAG, предприятия могут создавать избыточные магистральные сети для хранения и сетевой HA.

Резервное копирование корпоративного уровня нового поколения: повышение безопасности данных и эффективности управления

По мере роста объемов данных и усиления угроз QNAP предлагает неизменяемое хранилище и резервное копирование корпоративного уровня для защиты от программ-вымогателей, человеческих ошибок и подделки данных. Новая облачная платформа Hybrid Backup Center централизует операции резервного копирования/восстановления в многосайтовых развертываниях NAS, сокращая накладные расходы на IТ и повышая эффективность резервного копирования.

Также на выставке дебютирует долгожданное решение myQNAPcloud One — унифицированное решение для облачного хранения на основе подписки, которое объединяет хранилище файлов и объектов в одном плане. Оно поддерживает неизменяемость данных, гибкое распределение использования и нулевую плату за передачу или запросы API, что обеспечивает упрощенное развертывание и прозрачность затрат для современных предприятий.

Хранилище с поддержкой ИИ: переосмысление архитектуры для эпохи искусственного интеллекта

Поскольку генеративный ИИ и большие языковые модели (LLM) меняют управление знаниями, QNAP становится лидером, внедряя поиск RAG (Retrieval-Augmented Generation) в частные среды NAS. Поддерживая API OpenAI, Google Gemini и Microsoft Azure OpenAI, QNAP обеспечивает быстрое и точное обнаружение корпоративных знаний с использованием интеллектуальных возможностей поиска на основе NAS.

Для поддержки рабочих нагрузок ИИ, перемещающихся из облака на периферию, QNAP представляет решение Edge AI Storage Server. Благодаря поддержке виртуальных машин, сквозному доступу к графическим процессорам и эффективному распределению ресурсов в нескольких операционных системах пользователи могут развертывать модели с открытым исходным кодом, такие как LLaMA, DeepSeek, Qwen и Phi-4, а также интегрировать платформы управления LLM для создания внутренних приложений ИИ, демонстрируя постоянные инновации QNAP в инфраструктуре периферийного ИИ.

Ускорение творческих рабочих процессов с помощью высокоскоростного хранения и передачи данных

Как давний новатор в области хранения медиаконтента, QNAP остается лучшим решением для творческих групп и студий, которым требуется бескомпромиссная производительность и эффективность рабочего процесса.

Новейшие решения для расширения сетей и хранилищ на базе USB 4 позволяют создателям контента легко подключать сети 10GbE и высокоскоростные хранилища для оптимизированной настройки рабочей станции. В сочетании с TVS-AIh1688ATX NAS с поддержкой Thunderbolt 5 и сетевым решением 100GbE QNAP обеспечивает сверхвысокую пропускную способность и инфраструктуру с низкой задержкой для требовательных рабочих процессов редактирования и рендеринга видео.

От настольных JBOD до NAS на основе флэш-памяти QNAP создает полноценную платформу для создания медиаконтента. Технология автоматического распределения по уровням FileTiers интеллектуально управляет данными на локальном NAS, внешнем JBOD и в myQNAPcloud Storage на основе частоты доступа, оптимизируя производительность и затраты на хранение, обеспечивая при этом бесперебойный обмен контентом, редактирование и резервное копирование.

Сетевое взаимодействие, готовое к будущему: интеллектуальное подключение и упрощенное развертывание

Сетевое взаимодействие должно способствовать росту, а не усложнять работу. QNAP QuWAN SD-WAN объединяет автоматизированную архитектуру Mesh VPN и Zero Trust, обеспечивая многосайтовое и удаленное подключение устройств с минимальной настройкой. Это сокращает усилия по настройке VPN и текущие расходы на обслуживание.

С AMIZcloud — централизованной облачной платформой управления QNAP, даже небольшие предприятия могут легко контролировать и управлять распределенными NAS и коммутаторами, не требуя поддержки большой IТ-группы. AMIZcloud поддерживает удаленный контроль доступа, мониторинг состояния устройств и оптимизированные операции для управления периферийными IТ-ресурсами.

Для решения растущих проблем кибербезопасности QNAP представляет решение ADRA NDR (Network Detection and Response). Благодаря глубокой проверке пакетов и обнаружению аномалий ADRA NDR обнаруживает угрозы в режиме реального времени, не нарушая внутренних операций. В отличие от традиционных межсетевых экранов, ориентированных на защиту периметра, ADRA NDR улучшает обнаружение латеральных атак, что делает его решающей ролью в реализации концепции Zero Trust.

Переосмысление видеонаблюдения: унифицированное хранилище и мониторинг на основе ИИ

QNAP предоставляет гибкую инфраструктуру видеонаблюдения для малого и среднего бизнеса и предприятий, интегрируя хранилище с VMS. Будучи официальным технологическим партнером Network Optix, QNAP NAS объединяет хранилище видео и платформу хостинга для Nx Witness VMS в одном устройстве, помогая снизить затраты на оборудование и упростить развертывание.

Новое интеллектуальное устройство наблюдения TVR-AI200 имеет встроенную видеоаналитику на основе ИИ, поддержку PoE и обеспечивает автономную настройку менее чем за 10 минут, что идеально подходит для розничной торговли и коммерческих сред, требующих экономически эффективного и безопасного мониторинга.

Для пользователей, знакомых с платформой видеонаблюдения QNAP, улучшенная служба видеонаблюдения QVR упрощает управление видео с помощью интуитивно понятного интерфейса и унифицированной архитектуры. Интегрируя запись, анализ событий и централизованный мониторинг, платформа помогает организациям сократить накладные расходы на управление, легко масштабировать и повышать эффективность реагирования в ходе повседневных операций по обеспечению безопасности.

Вход на QNAP Tech Summit 2025, которая пройдет с 21 по 23 мая 2025 года (ежедневно с 9:00 до 18:00) бесплатный. Место проведения: Nangang Bottle Cap Factory, M Building (POPOP Taipei). Экспозиция представлена в рамках семи тематических зон, где можно познакомиться с последними инновациями и интерактивными возможностями QNAP. Получить больше информации о QNAP Tech Summit 2025 можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/en/campaign/2025/qnap-tech-summit.