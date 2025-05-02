Microsoft сообщил о значительном росте доходов от облачных технологий в третьем квартале 2025 финансового года

Компания Microsoft опубликовала финансовый отчет за третий квартал, который закончился у нее 31 марта 2025 финансового года. Отмечается, что показатели софтверного гиганта превзошли ожидания Уолл-стрит четвертый квартал подряд.

Общая выручка компании за третий квартал увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $70,1 млрд. Аналитики ожидали, что выручка Microsoft составит $68,42 млрд. и прогнозировали рост на уровне 10,6%. Прибыль на акцию составила $3,46 вместо прогнозируемых $3,22. Операционная прибыль выросла на 16% в годовом исчислении и достигла $32 млрд., а чистая прибыль — на 18%, до $25,8 млрд.

Ключевой рост финансовых показателей — облачные сервисы, выручка от которых увеличилась на 20% до $42,4 млрд. Общая игровая выручка увеличилась на 5%, составив $5,7 млрд. Показатели игрового контента и сервисов повысились на 8% благодаря Call of Duty и Minecraft, а продажи консолей снизились на 6%.

После объявления финансовых результатов стоимость акций Microsoft во время торгов подскочила более чем на 5%.

За последние годы Microsoft вложил несколько миллиардов долларов в OpenAI, что позволило софтверному гиганту оказаться в числе лидеров на потребительском рынке ИИ. Компания объявила о намерении инвестировать около $80 млрд. в развитие ИИ-направления в текущем финансовом году, несмотря на то что за последние несколько месяцев компания отказалась от аренды ряда центров обработки данных. «Облако и искусственный интеллект – это необходимые составляющие для любого бизнеса, позволяющие расширять производство, сокращать расходы и ускорять рост», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).