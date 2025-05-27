Компания FOMİNOV CONSULTİNG познакомила заказчиков с киберустойчивыми решениями Commvault и Pure Storage для непрерывности бизнеса

20 мая в ресторане Hill прошло мероприятие «Киберустойчивость и непрерывность бизнеса», в рамках которого представители компаний Commvault и Pure Storage рассказали гостям о своем сотрудничестве в этой сфере. Мероприятие было организовано одним из ведущих системных интеграторов на рынке Азербайджана — FOMİNOV CONSULTİNG и международным дистрибьютором IT решений и кибербезопасности — Fortis Distribution. Участниками семинара стали IT-эксперты и представители бизнеса, которые заинтересованы в защите своего бизнеса от простоев, связанных с растущим уровнем киберугроз.

Гостей мероприятия поприветствовала директор FOMİNOV CONSULTİNG Айтен Мустафаева, которая передала слово вице-президенту Pure Storage в регионе METCA (страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Турция) Омару Акару (Omer Akar). Представитель ведущего производителя систем хранения данных отметил, что кибератаки все чаще стали приводить к простоям и серьезно отражаются на репутации предприятий. Поэтому компании ищут решения для безопасного хранения данных, сочетающие в себе возможности защиты и быстрого восстановления после атак. «Партнерство Commvault и Pure Storage позволяет заказчикам уверенно защищать свои самые ценные данные, обеспечивая непрерывность бизнеса в текущих условиях и масштабируемость для удовлетворения будущих потребностей», — отметил Омар Акар.

Официальная часть мероприятия продолжилась выступлением технического эксперта Commvault Дмитрия Иванюка, который рассказал о нюансах эффективной интеграции своего решения в области восстановления данных с системами хранения Pure Storage, что обеспечивает фундаментальную защиту критически важных активов предприятий. Решение фокусируется на управлении рисками в трех ключевых областях: защита, обнаружение и восстановление после инцидентов. Функциональность защиты основана на концепции «нулевого доверия» и обеспечивает защиту критически важных резервных копий посредством расширенной аутентификации, в том числе и мультипользовательской, шифрования данных в средах хранения и механизмов блокировки. Кроме того, технология Commvault обеспечивает функции неизменяемости на разных уровнях хранения как для аппаратных, так и для программных решений. Commvault предлагает проактивное выявление рисков, обнаружение аномальной активности на основе искусственного интеллекта и технологию киберзащиты. Такое решение обеспечивает систему раннего предупреждения, позволяющую организациям координировать инциденты и эффективно восстанавливать данные из чистых резервных копий. Также Commvault предлагает своим клиентам отдельные среды тестирования по заказу через собственное решение Cleanroom Recovery.

Технический руководитель Pure Storage в регионе СНГ Александр Кузьмин отметил, что сочетание Pure Storage и Commvault обеспечивает надежное, проверенное решение для современных задач по защите данных. Интеграция систем Pure Storage FlashBlade с передовыми решениями по защите данных Commvault, организации получают мощную, масштабируемую и простую в развертывании систему, предназначенную для защиты критически важных приложений и данных. «Высокопроизводительная архитектура FlashBlade от Pure Storage обеспечивает быстрое выполнение операций резервного копирования и восстановления, а ведущее в отрасли программное обеспечение для управления данными от Commvault предлагает расширенные функции, среди которых сжатие, дедупликация и защита от программ-вымогателей. Вместе они позволяют компаниям соблюдать строгие рамки соглашения об уровне обслуживания (SLA) по восстановлению, обрабатывать растущие объемы данных и быть уверенными, что их данные защищены и подлежат восстановлению», — подчеркнул Александр Кузьмин.

Было также отмечено, что сотрудничество компаний позволяет заказчикам получать выгоду от передовых методов, таких как снижение сложности, бесшовная интеграция, которые оптимизируют производительность и эффективность бизнес-процессов. С помощью Pure Storage и Commvault вы можете добиться комплексной защиты данных, оптимизировать IТ-операции и повысить устойчивость к меняющимся угрозам, что делает это такой выбор незаменимым для современных предприятий, работающих с данными.

По окончанию презентаций представители Pure Storage и Commvault смогли продемонстрировать решение на реальных примерах на тестовом оборудовании и наглядно показать преимущества совместного предложения.

Так же отметим, что в рамках данного события была организована выставка детских рисунков и картин, как знак поддержки компанией Fominov Consulting детских талантов и инициатив. Свои работы представили Дарья Дмитриева (14 лет), Элина Халилова (13 лет), Фарах Мустафаева (10 лет) и Сурая Маммадзаде (9 лет).

Завершилось мероприятие групповой фотосъемкой на фоне Каспийского моря и ужином в сопровождении музыкально-развлекательной программы.