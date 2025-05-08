Глобальный рост для стартапов Азербайджана: открыт приём заявок в Silkway Accelerator

Astana Hub совместно с Google for Startups открыли прием заявок на участие в шестом потоке акселерационной программы Silkway Accelerator — признанного лидера среди акселераторов Центральной Азии для технологических стартапов на стадии роста. Участие могут принять команды из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Грузии и Монголии.

Приём заявок открыт до 2 июня по ссылке .

За три года работы Silkway Accelerator программа получила около 1300 заявок, из которых 62 стартапа из Центральной Евразии успешно прошли акселерацию. Среди них — три проекта из Азербайджана: Tripsome.com — платформа для доступа родителей к развивающим мероприятиям для детей, Metatesk — образовательное решение с погружением в Metaverse/VR, а также Voiceloft — технология распознавания речи на 110 языках, которая работает в 10 раз быстрее и в 100 раз дешевле аналогов. Они добились значительного роста продаж, ускорения сделок, увеличения выручки, заключили контракты с более чем 30 местными партнёрами и вышли на стабильные ежемесячные доходы.

«Участники Silkway Accelerator получают доступ к глобальной сети менторов, экспертов и инвесторов, а также становятся частью сильного международного комьюнити. Программа построена таким образом, чтобы команды могли сосредоточиться исключительно на росте продукта, ежедневно проверяя гипотезы, усиливая метрики и выходя на новый уровень развития. Участники шестого потока смогут претендовать на инвестиции от Astana Hub Ventures. Кульминацией акселерации станет Demo Day на форуме Digital Bridge 2025, где стартапы будут презентовать свои достижения инвесторам, корпорациям и представителям глобальной технологической экосистемы», — отметил Ербол Ахметов, директор офиса бизнес-программ Astana Hub.

Подать заявку на участие в Silkway Accelerator могут технологические стартапы с работающим продуктом на стадии PMF или Scale, готовые интенсивно работать в течение 12 недель в Астане. Программа включает интенсивный трекинг, бесплатный офис и проживание в коливинге, менторскую поддержку, помощь в международном нетворкинге, PR-сопровождение и инвестиционные возможности.

В рамках Silkway Accelerator участники программы в общей сложности привлекли более $28 млн инвестиций. Совокупная оценка выпускников превысила $500 млн, а география масштабирования охватила рынки ОАЭ, Турции, США и других стран. Среди ярких примеров — Citix, Zypl.ai, Arlan Biotech, NB Fit, UvU, ApartX, Biometric, ZebraEye, Alaqan и другие.