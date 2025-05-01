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1 мая, 2025
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Azercell принял участие в инициативе «ADA Employability Week 2025»

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» принял активное участие в инициативе «Employability Week 2025», организованной Университетом ADA. Целью программы стало ознакомление студентов с актуальными требованиями рынка труда, развитие их профессиональных навыков и расширение карьерных перспектив.

В рамках мероприятия специалисты Azercell, представляющие различные направления деятельности компании, провели обучающие сессии по таким темам, как эмоциональный интеллект, обзор телеком-отрасли, подготовка к собеседованию, деловая этика, инновации и предпринимательство, а также развитие личного бренда.

Сотрудники Департамента управления человеческим капиталом Azercell представили участникам подробную информацию о карьерных перспективах, программе стажировки, реализуемой компанией, а также ознакомили студентов с этапами отбора и приема на работу.

По завершении программы отличившиеся участники получат возможность пройти летнюю стажировку в Azercell. Имена студентов будут объявлены на церемонии закрытия, которая состоится 2 мая в Университете ADA.

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