Игры без компромиссов с новыми игровыми ноутбуками от Republic of Gamers, доступными к предзаказу, — Strix SCAR и ROG Flow Z13

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил новейшую линейку геймерских ноутбуков 2025-го модельного года. Новое поколение игровых устройств оснащено передовыми компонентами Intel®, AMD и NVIDIA®. Модели серии ROG Strix SCAR получили новые корпуса и усовершенствованные системы охлаждения, а игровой планшет Flow Z13 – невероятно мощную комплектацию.Компания ASUS подготовила особые условия покупки, это может быть фиксированная скидка на выбранную модель, кэшбэк и другие привлекательные предложения.

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ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 — ваше превосходство в любых задачах!

Модели ноутбуков ROG Strix SCAR 2025 года предлагают передовые технологии и инновационный дизайн, ориентированные на самых требовательных геймеров и создателей контента.

Ключевой особенностью серии является высочайшая производительность и новый дизайн шасси. Ноутбуки оснащены видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков, которые отлично подходит для запуска современных видеоигр благодаря высокому лимиту мощности до 175Вт и новейшим процессорам Intel Core Ultra 9 275HX. Поддержка 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителей объемом до 4 ТБ обеспечивает молниеносную работу системы и достаточно места для хранения данных.

Особого внимания заслуживают дисплеи ROG Nebula HDR с мини-светодиодной подсветкой и технологией ACR. Новая двухслойная пленка ACR снижает отражения на 55% и улучшает контрастность в 4,5 раза, что позволяет сохранять яркость и насыщенность изображения.

Инновационная система охлаждения включает уникальную конструкцию радиатора с ребрами охлаждения, расположенными сверху и снизу от испарительной камеры. В режиме Turbo лимит мощности центрального процессора составляет 55 Вт, а видеокарты – 175 Вт. В ручном режиме центральному процессору можно дать дополнительные 20 ватт мощности, в результате чего общий термопакет системы составит невероятные 250 Вт при более тихой работе по сравнению с предыдущим поколением.

Новый дизайн корпуса моделей включает RGB-подсветку по всему периметру, а уникальная технология AniMe Vision использует 810 светодиодов и тысячи миниатюрных отверстий в крышке ноутбука для создания уникальных световых эффектов, на этом дисплее можно отобразить предустановленные анимационные ролики, импортированные GIF-картинки или пользовательскую анимацию. При этом пользователи, предпочитающие более сдержанный стиль, могут полностью отключить подсветку, оставив лишь элегантный черный хромированный логотип ROG.

Важным улучшением стала полностью безвинтовая нижняя панель, упрощающая доступ к компонентам для модернизации. Это делает новые ноутбуки ROG Strix одними из самых удобных устройств для обновления и обслуживания.

ASUS ROG Flow Z13 — будущее мобильного гейминга!

С момента выхода в 2022 году ROG Flow Z13 стал эталоном мощности и портативности среди игровых планшетов. И в 2025 году портативный и мощный ASUS ROG Flow Z13 предстал перед фанатами мобильного гейминга основательно обновленным и улучшенным по всем направлениям. По многим параметрам это устройство превосходит даже лучшие игровые ноутбуки. Использование в подобном гаджете ультра-мощного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с графикой Radeon 8060S и унифицированной памятью уже само по себе было новой концепцией. Кроме того, новинка также поддерживает режим работы традиционной игровой платформы при подключении внешней графической док-станции ASUS XG Mobile с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti или RTX 5090 на борту, внешнего монитора или телевизора, мыши и клавиатуры! Такая многообещающая концепция может справиться с играми любой сложности.

Притягивающий дизайн в стиле Republic of Gamers

ASUS ROG Flow Z13 2025 года был основательно переработан как внутри, так и снаружи. Это устройство «2-в-1» по-прежнему имеет съемную клавиатуры и встроенную подставку, но прозрачный вырез с RGB-экраном на крышке теперь покрыт настоящим стеклом, а не пластиком. И все это было вырезано на станке с ЧПУ из металла, что придает конструкции настоящую жесткость, несмотря на толщину всего 12 мм и вес в 1,2 кг. Измененная компоновка материнской платы, более крупные внутренние вентиляторы, испарительная камера облегченной конструкции и большие вытяжные отверстия в верхней части устройства помогают обеспечить лучшую циркуляцию воздуха вокруг горячих компонентов.

Модель 2025 года получила новейший чиплетный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395. Этот процессор уровня настольных PC оснащен мощными графическими ядрами RDNA 3.5 и обеспечивает игровую производительность.

Благодаря размещению ядер центрального и графического процессоров на одном кристалле, ROG Flow Z13 использует унифицированную структуру памяти, объем которой может достигать 128 ГБ, тогда как в большинстве игровых ноутбуков используются отдельные центральный и графический процессоры с собственными пулами памяти. Это позволяет использовать большой объем видеопамяти в современных играх и получать отличную производительность в прочих ресурсоемких задачах. Графическую производительность новейшего Flow Z13 можно сравнить с RTX 4070 для ноутбуков. Этого достаточно как для решения рабочих ресурсоемких задач, так и для досуга за современными AAA+ проектами.

В ROG Flow Z13 2025 года установлена новая облегченная испарительная камера, изготовленная из нержавеющей стали и меди. Она покрывает на 54% большую площадь материнской платы по сравнению с предыдущим поколением. Увеличенные воздухозаборники, два вентилятора Arc Flow второго поколения и радиаторная решетка со сверхтонкими ребрами толщиной всего 0,1 мм обеспечивают высокую эффективность теплоотвода без увеличения габаритов устройства.

ROG Flow Z13 — это не просто самый мощный игровой планшет в мире, это новая категория компактных игровых универсальных решений, которая задумывалась как универсальное мобильное устройство, гибко адаптирующееся к потребностям пользователя. Он может предложить разнообразные сценарии использования, включая запуск требовательных к железу приложений и игр. С ASUS ROG Flow Z13 вы не будете привязаны к одному рабочему месту и не ограничены в производительности. Если же вы захотите вывести его на новый уровень, то присмотритесь еще и к новой версии ROG XG Mobile, в которой в небольшом форм-факторе упакована графика NVIDIA GeForce RTX 50 Series и которая поддерживает подключение по Thunderbolt 5.

Для всех покупателей продуктов ROG действует программа лояльности ROG Elite

ROG Elite — это программа лояльности, разработанная для покупателей продуктов бренда Republic of Gamers (ROG) от ASUS. Программа предоставляет уникальные преимущества и эксклюзивные предложения для любителей игровой техники ROG, создавая сообщество преданных поклонников бренда.

Участие в программе ROG Elite предоставляет следующие преимущества:

Эксклюзивные предложения и скидки: Участники программы получают доступ к специальным скидкам и эксклюзивным предложениям на продукцию ROG. Ранний доступ к новым продуктам: Члены программы могут первыми испытать новые устройства и аксессуары ROG. Участие в мероприятиях: Возможность посещать закрытые мероприятия, турниры и презентации, организуемые ROG. Награды и бонусы: за покупки и активное участие в жизни сообщества пользователи получают бонусные баллы, которые можно обменять на призы и подарки. Персонализированные предложения: Индивидуальные рекомендации и акции, основанные на предпочтениях и истории покупок пользователей.

Программа лояльности ROG Elite — это отличная возможность для поклонников бренда Republic of Gamers получить максимум удовольствия и выгоды от использования продукции ROG. Присоединяйтесь к сообществу геймеров и наслаждайтесь эксклюзивными привилегиями и предложениями.