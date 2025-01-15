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15 января, 2025
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Цифровое решение “SİMA İmza” интегрировано еще в 3 платформы

Круг партнеров цифровой подписи нового поколения SİMA, разработанной ООО “AzInTelecom,” функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширяться. Следующими платформами, оцифровавшими свои услуги с помощью “SİMA İmza,” стали “E-Legal,” “Profmart” и “Qarabug.”

Компания “E-Legal,” предоставляющая правовые услуги физическим и юридическим лицам, оцифровала услугу онлайн-подписания с помощью цифрового решения SİMA. Теперь пользователи могут быстро и удобно получить доступ к широкому спектру юридических услуг, используя “SİMA İmza.”

На платформе “Profmart” физические лица и юридические лица, желающие предоставлять корпоративные услуги, могут заключать онлайн-контракты с использованием “SİMA İmza.” Данные услуги охватывают налогообложение и бухгалтерский учет, финансовую деятельность, юриспруденцию, медиацию, IT-сферу и другие направления.

Специалисты, занимающиеся мониторингом и исследованиями в области кибербезопасности, могут использовать “SİMA İmza” для удобного и безопасного доступа к платформе “Qarabug.” Платформа доступна для этичных хакеров и организаций.

Необходимо отметить, что SİMA существенно упрощает жизнь граждан, избавляя их от необходимости обращаться в центры клиентского обслуживания, а также снижает нагрузку и затраты для организаций. Универсальная интеграция “SİMA İmza” в любые системы предоставляет пользователям возможность мгновенно и в неограниченном количестве подписывать документы. Подробнее о цифровой подписи нового поколения SİMA можно узнать на сайте sima.az или обратившись в контактный центр по телефону 157.

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