«Полифункциональные» роботы приобретут новые навыки и станут лучшими коллегами

Основные технологические тенденции 2025 года охватывают преимущества и риски искусственного интеллекта, новые рубежи вычислений и синергию человека и машины. Одним из таких трендов является развитие возможностей «полифункциональных» роботов, способных выполнять более одной задачи. Они постепенно заменяют специализированных роботов, разработанных для многократного выполнения одной задачи. Функциональность таких роботов повышает эффективность и обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций. Полифункциональные роботы предназначены для работы в мире с людьми, что обеспечивает их быстрое развертывание и легкую масштабируемость. Gartner прогнозирует, что к 2030 году 80% людей будут ежедневно взаимодействовать с умными роботами, тогда как сегодня этот показатель составляет менее 10%. Своим прогнозом о развитии этого тренда делится Пер Овергаард, технический директор Lenovo ISG в регионе EMEA.

В 2025 году роботы станут умнее: в различных отраслях появятся «полифункциональные» роботы, достаточно гибкие, чтобы «научиться» новым задачам, которые не входили в их первоначальную программу. В качестве примера можно привести роботов контроля качества, которые смогут переключаться с мониторинга процессов на сборочной линии на задачу обнаружения мусора на местах сотрудников.

Сегодня в промышленности работает 4 миллиона однофункциональных роботов, которые снижают затраты и повышают эффективность бизнеса. Однако, внедрив роботов с более широким набором «навыков», руководители предприятий смогут в разы увеличить отдачу (ROI) от этих машин.

Полифункциональные роботы будут иметь адаптируемый форм-фактор и более интеллектуальное ПО, позволяющее им выполнять больше задач. Кроме того, они будут созданы для работы рядом с человеком, а не в изолированных пространствах, ограниченных из соображений безопасности. Такие роботы будут использовать оборудование, предназначенное для людей, и смогут дополнять работу сотрудников.

В ближайшие 24 месяца внедрение полифункциональных роботизированных решений ускорится благодаря упрощенному развертыванию этой технологии, не требующей изменения IТ-архитектуры или построения новой. Предприятия будут создавать небольшие парки роботов, а затем последовательно масштабировать их.

Пер Овергаард (Per Overgaard), исполнительный директор Lenovo Infrastructure Solutions Group в регионе EMEA