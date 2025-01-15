На выставке CES 2025 ASUS представила широкое портфолио ПК с технологиями искусственного интеллекта для бизнеса и образования

На выставке CES 2025 компания ASUS представила широкое портфолио новейших компьютерных устройств для бизнеса. Инновационные устройства созданы с учетом разнообразных потребностей корпоративного сектора и сферы образования. Они отличаются высочайшей производительностью, оснащены надежной системой безопасности и передовыми технологиями для обеспечения устойчивого развития и энергоэффективности. Линейка включает серии ExpertBook B5 (B5405CCA/B5605CCA), ExpertBook B3 (B3405CAA/B3605CAA) и ExpertCenter B900 (B900MF/B900SF) для крупных предприятий, причем ExpertCenter B900 – это первый коммерческий настольный компьютер ASUS с поддержкой ИИ, оснащенный процессором Intel Core Ultra и функциями ИИ для выполнения ресурсоемких задач.

Для малого и среднего бизнеса ASUS предлагает ноутбуки ExpertBook P3 (модели P3405CVA и P3605CVA), моноблоки ExpertCenter P400 AiO (P440VA и P470VA), а также компактные настольные ПК ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV). Эти универсальные устройства обеспечивают стабильную работу и отлично подходят для компаний, стремящихся к оптимизации расходов. В образовательном секторе ASUS представляет Chromebook CX14 (CX1405CKA). Этот ноутбук отличается прочной конструкцией и простотой администрирования, что облегчает работу администраторов и способствует успешному обучению школьников и студентов. Представленные модели компьютерных устройств для бизнеса и образования демонстрируют приверженность компании ASUS к экологичным инновационным решениям и исключительной производительности во всех отраслях.

Серия ExpertBook B – технологии ИИ и экологичные инновации для современного бизнеса

Ноутбуки ExpertBook B5 и B3 созданы с учетом самых современных потребностей бизнеса. Они обеспечивают высокую производительность благодаря мобильным процессорам Intel Core Ultra (Series 2) и поддержке стандарта WiFi 7 для быстрого и стабильного подключения. Обе модели ноутбуков отличаются повышенной надежностью, отвечающей требованиям военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, что подтверждается успешным прохождением 24 испытаний на прочность и еще более 150 строгих внутренних тестов ASUS. ExpertBook B5 и B3 оснащены двумя слотами для модулей памяти SO-DIMM и твердотельных накопителей, что позволяет гибко настраивать конфигурацию в соответствии с динамично меняющимися потребностями бизнеса. Обе модели оснащены функцией Dual BIOS для дополнительной надежности, а ExpertBook B5 поддерживает технологию Intel vPro, обеспечивающую расширенные возможности для администрирования и дополнительные средства информационной безопасности. Особое внимание уделено защите конфиденциальных данных: ноутбуки оснащены технологией биометрической авторизации, модулем TPM и считывателем смарт-карт (опция). Обе модели поставляются с Windows 11 Pro. Эта операционная система отличается безопасностью и универсальностью, что делает ее идеальной для профессиональных задач.

Благодаря сервису ASUS PC Lifecycle ноутбуки серии Expert B предлагают комплексное решение с удобными возможностями для администрирования с помощью инструментов MyASUS и ASUS Control Center для повышения продуктивности работы и информационной безопасности. Ноутбуки оснащены дисплеем с соотношением сторон 16:10 и интеллектуальной камерой с функцией шумоподавления. Это делает их идеальным выбором для гибридного формата работы и проведения виртуальных встреч.

ExpertBook B5 и B3 стали первыми продуктами ASUS, получившими цифровой паспорт продукта (DPP). Это нововведение отражает стремление компании к устойчивому развитию, способствуя прозрачному и экологичному управлению жизненным циклом устройств.

ExpertCenter B900 – высокопроизводительное решение для самых требовательных корпоративных пользователей. В основе аппаратной комплектации этого ПК – настольный процессор Intel Core Ultra (Series 2). Это первая серия процессоров Intel для настольных ПК, оснащенная нейронным процессором для эффективного выполнения задач искусственного интеллекта. Поддержка платформы Intel vPro обеспечивает удобное администрирование и высокую производительность при работе с ресурсоемкими приложениями. Криптопроцессор TPM 2.0 и технология Dual BIOS гарантируют сохранность коммерческих данных при выполнении критически важных операций. B900 поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Pro. Эта операционная система создает надежную и эффективную платформу для работы с приложениями корпоративного уровня. ExpertCenter B900 отвечает требованиям военно-промышленного стандарта надежности. Кроме прочности, его корпус отличается удобством обслуживания – для доступа к компонентам и модернизации системы не требуются инструменты. Управление ExpertCenter B900 максимально упрощено благодаря утилитам MyASUS, ASUS Control Center и ASUS Business Manager. Они оптимизируют администрирование и повышают эффективность рабочих процессов.

Серия ExpertBook Р – интеллектуальные инструменты для улучшения взаимодействия и высокая производительность для малого и среднего бизнеса

Линейка Expert P, включающая ноутбуки ExpertBook P3, моноблоки ExpertCenter P400 AiO и компактные настольные ПК ExpertCenter P500 Mini Tower, предлагает мощные инструменты с поддержкой ИИ для оптимизации бизнес-процессов и стабильную производительность для малых и средних коммерческих предприятий. Эти устройства, разработанные для современной рабочей среды, сочетают в себе функции на базе ИИ, упрощенное ИТ-администрирование и надежную информационную защиту, необходимую для любого бизнеса.

ExpertBook P3 оснащен набором интеллектуальных функций ExpertMeet для максимально комфортного взаимодействия, включая такие инструменты, как транскрипция встреч с идентификацией говорящих, составление и перевод кратких резюме, автоматические субтитры и водяные знаки для видео и презентаций. Дополнительные функции, такие как улучшение качества видео с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и интеллектуальное шумоподавление, повышают продуктивность общения во время онлайн-конференций и рабочих звонков, что особенно важно для гибридного формата работы. ExpertBook P3 доступен в версиях с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Ноутбук отличается высокой производительностью и надежной системой информационной безопасности ОС Windows 11. Реализованные в нем средства защиты BIOS соответствуют стандарту NIST SP 800-155. Устройства серии P сочетают в себе высокую производительность, надежную информационную защиту и удобство повседневного использования. Это доступные решения, которые позволяют малому и среднему бизнесу уверенно развиваться в постоянно меняющихся условиях современного рынка.

Для компаний, подбирающих универсальное компьютерное решение, моноблок ExpertCenter P400 AiO предлагает высокую производительность в компактном стильном дизайне, который органично вписывается в любое современное пространство. Моноблок доступен в вариантах с 23,8- или 27-дюймовым дисплеем Full-HD и большой относительной площадью экрана. Он также наделен отличной аудиосистемой Dolby Atmos, что обеспечивает премиальное качество звучания для видеозвонков и работы с мультимедийными файлами. Совместимость с креплениями VESA и элегантный корпус делают моноблок ExpertCenter P400 AiO по-настоящему универсальным решением. При этом реализованные в нем функции информационной безопасности и широкая совместимость являются весомыми преимуществами для предприятий малого бизнеса.

ExpertCenter P500 Mini Tower представляет собой мощное и хорошо масштабируемое настольное решение, разработанное специально для компаний, стремящихся к оптимизации расходов. Оснащенный процессорами Intel Core i7 и графикой NVIDIA® (опция), этот высокопроизводительный маленький компьютер легко справляется с ресурсоемкими приложениями и многозадачной работой. Инновационная система охлаждения гарантирует стабильную и бесшумную работу даже при высоких нагрузках. Продуманный дизайн корпуса с возможностью доступа к компонентам без использования инструментов упрощает обслуживание и модернизацию, позволяя бизнесу легко адаптировать компьютерную систему под растущие потребности. Особого внимания заслуживает встроенная технология AI ExpertMeet, которая выводит качество видеоконференций на новый уровень. Все это делает ExpertCenter P500 Mini Tower идеальным выбором для компаний, активно использующих дистанционные коммуникации в своей работе.

ASUS Chromebook CX14 – надежный помощник в сфере образования

Chromebook CX14 — это специализированное решение для сферы образования, сочетающее в себе надежность и простоту администрирования. Ноутбук выполнен в стильных и универсальных цветовых решениях: синем (Quiet Blue), голубом (Fabric Blue) и сером (Misty Grey). Chromebook CX14 создан с учетом самых строгий требований к надежности и долговечности: он оснащен износостойким покрытием корпуса, 14-дюймовым Full-HD-дисплеем с опциональной сенсорной панелью, инновационной системой крепления аккумулятора без использования винтов и уменьшенным количеством винтов на нижней крышке для упрощения обслуживания. Такая конструкция не только повышает прочность устройства, но и значительно облегчает его техническое обслуживание, что особенно важно при использовании устройства школьниками.