Hybrid Backup Center — облачная платформа для управления резервным копированием/восстановлением на нескольких устройствах QNAP NAS

Организации, имеющие в своей сети 10 и более систем NAS, периодически сталкиваются с рядом проблем в вопросах управления резервным копированием. В чих числе неэффективное управление резервным копированием, когда администраторам при настройке резервного копирования и изменении политики приходится подключаться и отключаться ко всем устройствам NAS в сети организации. В то же время, одновременная передача заданий резервного копирования с отдельных устройств NAS на центральный сервер NAS может привести к сбою всего процесса резервного копирования. Проблема усугублялась и тем, что эти устройства могли находиться в удаленных филиалах вашей организации. Поэтому главная задача заключалась в поиске инструмента, позволявшего бы легко управлять и контролировать крупномасштабные задания резервного копирования NAS на нескольких сайтах из единого окна.

Как QNAP Hybrid Backup Center решает проблемы управления большим количеством устройств NAS

В начале 2025 года компания QNAP Systems представила бета-версию своей новейшей облачной SaaS-платформы Hybrid Backup Center, созданной для оптимизации и централизации процессов управления резервным копированием. Уже сегодня все желающие могут принять участие в бета-тестировании, для чего пока не требуется приобретение лицензии. Давайте разберемся, что может QNAP Hybrid Backup Center и почему вам следует обратить внимание на это решение:

Централизованное управление. QNAP Hybrid Backup Center предоставляет возможность централизованного управления заданиями резервного копирования/синхронизации Hybrid Backup Sync, а также планированием нескольких задач резервного копирования и восстановления данных. С помощью единой панели управления вы можете быстро отслеживать статус задания, устройства NAS и цели резервного копирования. Панель управления также предоставляет ярлыки для проверки невыполненных задач и отображает статус ошибки.

QNAP Hybrid Backup Center предоставляет возможность централизованного управления заданиями резервного копирования/синхронизации Hybrid Backup Sync, а также планированием нескольких задач резервного копирования и восстановления данных. С помощью единой панели управления вы можете быстро отслеживать статус задания, устройства NAS и цели резервного копирования. Панель управления также предоставляет ярлыки для проверки невыполненных задач и отображает статус ошибки. Мониторинг в режиме реального времени. Вы сможете отслеживать состояние заданий, устройств NAS и целей, а также видеть журналы резервного копирования непосредственно на панели управления. Также QNAP Hybrid Backup Center будет отправлять уведомления для оперативного устранения неполадок.

Вы сможете отслеживать состояние заданий, устройств NAS и целей, а также видеть журналы резервного копирования непосредственно на панели управления. Также QNAP Hybrid Backup Center будет отправлять уведомления для оперативного устранения неполадок. Визуализированная топология: QNAP Hybrid Backup Center предоставляет быстрые обзоры всех маршрутов резервного копирования, целевых расположений и статуса резервного копирования в удобной для пользователя топологии.

Данное решение поддерживает локальное хранилище, облако и удаленные серверы, используемые с целью осуществления резервного копирования, восстановления и синхронизации данных за счет реализации стратегии резервного копирования «3-2-1». Вы можете выбрать любое облачное хранилище в качестве цели резервного копирования, включая myQNAPcloud Storage, Amazon S3, Azure, Backblaze B2, Dropbox, Google Drive, OneDrive и OneDrive для бизнеса.

В то же время можно осуществлять резервное копирование или синхронизация файлов между удаленными NAS или серверами, использующими протоколы RTRR, Rsync, FTP и CIFS/SMB. QNAP Hybrid Backup Center делает все эти процессы проще и эффективнее!

Несколько слов стоит уделить и интуитивной топологии, реализованной в Hybrid Backup Center. Представьте решение, которое могло бы облегчить процессы мониторинга и управления резервными копиями, особенно когда объемы резервного копирования и восстановления стремятся к бесконечности! С визуализированной топологией в SaaS-решении от QNAP сложные задания по резервному копированию на нескольких устройствах становятся прозрачными и простыми. В единой панели управления вы можете легко просматривать общую стратегию резервного копирования, включая все устройства NAS в сети вашей организации, а также цели и статус заданий. Благодаря визуализированной топологии обеспечивается лучшее понимание всей стратегии резервного копирования. Вы можете легко определить статус резервного копирования по цветам и линиям.

Управление межсайтовым резервным копированием NAS в QNAP Hybrid Backup Center осуществляется несколькими щелчками мыши. С помощью этого решения вы сэкономите часы и даже дни при создании заданий резервного копирования/синхронизации/восстановления «1-to-N» или «N-to-1» для нескольких NAS. Планируйте резервное копирование, чтобы предотвратить перегрузку полосы пропускания в часы пик из-за одновременного резервного копирования из нескольких источников на центральный NAS, а также сохраняйте версии резервных копий по номерам или дням для непрерывной защиты данных.

Оптимизируйте управление резервным копированием нескольких устройств NAS

Для начала работы с QNAP Hybrid Backup Center требуется совершить всего несколько действий. Войдите в свой NAS и зарегистрируйте устройство NAS в myQNAPcloud. Из QTS/QuTS hero 5.1.0 вы также можете привязать все устройства NAS своей организации. Далее войдите в Hybrid Backup Center и добавьте зарегистрированное NAS как новое устройство.

После этого вы можете управлять заданиями резервного копирования в Hybrid Backup Center, который предоставляет следующие преимущества:

Устройства NAS. Возможность добавлять устройства NAS, проверять хранилище, работоспособность системы и получать другую необходимую информацию. Легко настраивайте параметры RTRR и Rsync без необходимости входа в веб-интерфейс каждого NAS.

Резервное копирование и синхронизация. Создавайте задания резервного копирования и синхронизации для нескольких NAS и целевых устройств в одном окне. Просматривайте все состояния задач, цели, записи запуска и запланированное время.

Восстановление. Легко восстанавливайте данные из выбранных заданий резервного копирования. Вы можете выбрать определенные версии резервных копий или определенные папки и восстановить их в исходном или новом местоположении.

Действия. Быстро проверяйте сведения о задании, включая статус задания, тип, время выполнения и продолжительность.

Цели. Получите обзор своих целевых устройств резервного копирования/синхронизации и с удобством проверяйте их статус.

Журналы. Отслеживайте все действия центра гибридного резервного копирования и загружайте журналы в виде CSV-файла.

Возможность выиграть QNAP NAS TS-216G за участие в программе бета-тестирования!

Вы можете присоединиться к программе бета-тестирования Hybrid Backup Center прямо сейчас и стать одним из первых, кто испытает совершенно новое решение для централизованного управления заданиями резервного копирования NAS, а также получить шанс выиграть ценный приз! По итогам тестирования, которое продлится до 25 февраля 2025 года, компания выберет одного тестировщика, который предоставит наиболее информативный, конструктивный и полезный отзыв. Наградой станет высокопроизводительный и прочный NAS TS-216G!

Получить больше информации о Hybrid Backup Center и подать заявку на участие в программе бета-тестирования вы можете на странице https://www.qnap.com/go/software/hybrid-backup-center.