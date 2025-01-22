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22 января, 2025
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Fujifilm представил камеру мгновенной печати Instax Wide Evo с широкоугольным объективом

Fujifilm Instax Wide Evo

Компания Fujifilm представила Wide Evo — гибридную камеру мгновенной печати линейки Instax, которая получила два существенных отличия от других моделей. Камера оснащена самым широкоугольным объективом из всей линейки с фокусным расстоянием 15,67 мм и может выступать в качестве беспроводного принтера для смартфонов при подключении по Bluetooth.

Fujifilm Instax Wide Evo

Разрешение съемки составляет 1600×1260 пикселей, а размер напечатанных снимков — 99×62 мм. По заявлению производителя, одного заряда аккумулятора хватит для печати до 100 изображений. Встроенная память обеспечивает хранение около 45 фотографий, ее можно расширить при помощи карт памяти microSD.

Видоискатель отсутствует, вместо него используется 3,5-дюймовый ЖК-дисплей для кадрирования снимков, навигации по меню и редактирования изображений. На передней части корпуса размещено небольшое зеркальце для селфи. Габариты камеры составляют 138,7 × 125 × 62,8 мм, вес без картриджа — 490 гр.

Instax Wide Evo предлагает возможность использования встроенных фильтров: по 10 эффектов объектива и пленки, а также пять дополнительных настроек в стиле старых камер, например, имитация отверстий в рулоне фотопленки. Различные варианты эффектов регулируются с помощью механизма Degree Control, управляемого кольцом на объективе.

Для использования камеры в качестве принтера требуется установка специального приложения, доступного для iOS и Android. При печати со смартфона максимальное разрешение изображения ограничено до 800 × 1260 пикселей. Смартфон также может использоваться как беспроводной пульт дистанционного управления для камеры.

Fujifilm Instax Wide Evo поступит в продажу в феврале по цене $350. Покупателям будет предложен чехол за $49, который позволит фотографировать, не извлекая камеру из него. Упаковка пленочных картриджей Instax Wide стоит $24 за 10 листов.

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