WeTravel расширяет свою команду в Баку

Основанный в 2016 году, стартап WeTravel была создана как платформа для поддержки туристического бизнеса путем оцифровки и упрощения процесса бронирования поездок. Сегодня услугами платформы пользуются туристические компании всего мира для взаимодействия с миллионами путешественников и тысячами поставщиков услуг.

WeTravel произвел революцию в управлении туристическим бизнесом. Разработанная с набором интуитивно понятных интегрированных решений для администрирования, маркетинга и оплаты, платформа подходит для всех организаторов групповых поездок и туроператоров. Она также постоянно развивается, чтобы поддерживать рост этих компаний. Охват WeTravel распространяется на более чем 180 стран, что требует от членов команды гибкости, знаний и преданности общему делу.

Стать членом семьи WeTravel означает погружение в динамичную, требовательную среду, где ваш вклад будет иметь реальное значение. Это место для тех, кто готов погрузиться в свою работу, выйти за рамки зоны комфорта и достичь коллективных целей с помощью упорного труда и настойчивости. В WeTravel амбиции не просто приветствуются! Они необходимы для тех, кто полностью предан компании, стремящейся к лидерству на рынке финтех-SaaS-решений.

WeTravel давно представлена в Азербайджане и сегодня команда, работающая в Баку, насчитывает 17 профессионалов. Так как компания продолжает расти, WeTravel хочет расширить команду в Баку, наняв талантливых инженеров-программистов начального уровня (Entry Level). В этом процессе WeTravel преследует цель развития местных талантов. Процесс собеседования будет сосредоточен на оценке аналитических способностей соискателей, а не на конкретных знаниях языков программирования, хотя опытные инженеры также приглашаются к участию в конкурсе.

Если вы готовы отправиться в сложный, но перспективный карьерный путь, то следите за вакансиями WeTravel в Азербайджане. Ваш вклад окажет ощутимое влияние на развитие WeTravel.

Чтобы подать заявку на собеседование, перейдите по этой ссылке: https://jobs.wetravel.com/en/postings/e3d5013f-82e1-402a-8387-eabfc4daa869.

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