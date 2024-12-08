Определены номинанты NETTY2024. Победители премии будут названы на церемонии награждения

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2024. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии. С итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии https://www.netty.az/ru/nominants.

Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования назовут по одному победителю в каждой из существующих номинации.

Победители из числа номинантов будут названы 18 декабря в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

NETTY – это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом. Премия NETTY ежегодно выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-ресурсы, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий. Интернет-Премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR.

Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM).

Партнеры: SİMA, Crocusoft, Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley.

Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint.

Информационные партнеры проекта: агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Объединение фотографов Азербайджана (ОФА).

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected]