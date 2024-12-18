НПК R.I.S.K. совместно с компанией IBM провели в Баку «IBM AI Day»

13 декабря в отеле Four Seasons компания R.I.S.K., ведущий системный интегратор Азербайджана, и компания IBM, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, провели совместную конференцию «IBM AI Day». Мероприятие, собравшее заказчиков компании R.I.S.K., затронуло такие темы, как передовые технологии и инновации IBM в области искусственного интеллекта, а также подходы в области работы данные, которые предлагает всемирно известный производитель.

С приветственным словом к участникам конференции обратился глава бизнеса IBM в странах Центральной Азии и Азербайджана Кирилл Корнильев, который вкратце рассказал о программе мероприятия и представил основного докладчика — главу подразделения данных, искусственного интеллекта и программного обеспечения для автоматизации в Центральной и Восточной Европе Новицу Нинич (Novica Ninic). Новица Нинич рассказал о возможностях платформы IBM watsonx, которая помогает заказчикам интегрировать искусственный интеллект в собственные бизнес-процессы. Компании могут использовать платформу watsonx для обучения и развертывания своих ИИ-систем, автоматического создания кода с использованием запросов на естественном языке и использования больших языковых моделей, созданных для различных целей, таких как создание формул химических веществ или моделирование изменений климата.

«Платформа watsonx состоит из трех мощных компонентов: студии watsonx.ai для создания новых базовых моделей, генеративного ИИ и машинного обучения; универсального хранилища данных watsonx.data; а также инструментария watsonx.governance, позволяющего создавать рабочие процессы для ИИ, построенные с учетом ответственного подхода и прозрачности», — отметил Новица Нинич, а также познакомил участников конференции с самыми яркими кейсами использования платформы крупными корпоративными заказчиками в самых различных областях.

О продуктах, объединенных на платформе IBM IT Automation, которые служат целям повышения продуктивности вашего бизнеса, позволяя полностью автоматизировать работу с документами, процесса принятия решений, согласования и выполнение повторяющихся задач, рассказал представитель компании IBM Иван Пряничников. Он также рассказал о решении IBM embeddable AI, которое предоставляет партнерам экосистемы IBM, включая крупных и мелких независимых поставщиков программного обеспечения, возможность использовать ту же базовую технологию искусственного интеллекта, которая лежит в основе продуктов IBM и используется для создания собственных дифференцированных решений. Иван Пряничников подчеркнул и преимущества пакета IBM Cloud Pak for AIOps, который, благодаря встроенным инструментам искусственного интеллекта, машинного обучения и автоматизации, помогает заказчикам быстрее внедрять инновации, сокращать эксплуатационные расходы и трансформировать IТ-операции.

Революционному подходу к управлению данными на базе универсального хранилища данных watsonx.data, использующего открытую архитектуру Data Lakehouse было посвящено выступление технического специалиста по продажам IBM в области данных и искусственного интеллекта Павла Мальцева. Данное решение улучшает механизмы Data Governance, включая контроль качества данных, управление доступом, использование метаданных и т.д. «Data Lakehouse объединяет гибкость и масштабируемость Data Lake с функциональностью и структурированным подходом, характерным для Data Warehouse, что позволяет обеспечить более эффективное и безопасное управление данными, расширенную аналитику и возможность работы с искусственным интеллектом. Благодаря этим улучшениям Data Lakehouse становится идеальным выбором для организаций, работающих с большими объемами данных, где важны надежность, безопасность и управляемость», — подчеркнул Павел Мальцев.

Технический специалист IBM в области данных и искусственного интеллекта Марко Пап (Marko Pap) подробно рассказал об архитектуре такого решения, как решениях watsonx.ai, которое является важным шагом в эволюции внедрения искусственного интеллекта для бизнеса. Это решение корпоративного уровня для разработки служб искусственного интеллекта и их развертывания в приложениях заказчика.

Защите данных был посвящен последний доклад конференции, с которым вступил глава службы безопасности IBM в Центральной Азии и Азербайджане Любомир Тилев (Lubomir Tilev). Основной темой доклада стал контроль и защита данных в базах данных, файлах, облачных средах, хранилищах больших данных и контейнерах с помощью решения IBM Guardium. «IBM Security Guardium Data Protection — это решение по защите данных, которое может адаптироваться по мере изменения среды угроз, обеспечивая полную видимость, соответствие и защиту на протяжении всего жизненного цикла безопасности данных. Платформа предлагает полный спектр возможностей как для структурированных, так и для неструктурированных данных, а также поддерживает гибридные многооблачные среды. Расширенные данные и аналитика на базе искусственного интеллекта интегрируются не только с решениями IBM, но и со сторонними продуктами в сфере безопасности, идентификации и аналитики», — отметил Любомир Тилев.

В завершении своего выступления Любомир Тилев поблагодарил команду НПК R.I.S.K. и отметил высокой уровень экспертизы и компетенций компании, которая является партнером IBM на азербайджанском рынке со статусом Gold Business Partner. Он отметил, что благодаря опыту, накопленному этой компанией, совместно был реализован ряд значимых проектов в нашей стране.