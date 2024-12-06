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6 декабря, 2024
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Mastercard принимает участие в VIII Международном банковском форуме 2024 в Баку в качестве глобального спонсора

Mastercard

3-4 декабря Mastercard выступила глобальным спонсором VIII Международного банковского форума (IBF) в Баку, где собрались ведущие эксперты банковского и финансового секторов для обсуждения актуальных тенденций в области безопасного и устойчивого банковского обслуживания.

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Новые тенденции и программы лояльности нового поколения в банковской сфере», модератором которой был региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов. В дискуссии также участвовали Эрен Озкан, старший вице-президент по цифровому банкингу Mastercard, Гозде Шахин, директор по анализу клиентов Mastercard, Араз Алиев, руководитель программ лояльности авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», и Махмуд Махмудов, начальник отдела партнерской сети Kapital Bank. Основное внимание было уделено вопросам анализа поведения клиентов, новым тенденциям в лояльности и будущему программ лояльности в банковской сфере.

Эмиль Зейналов отметил: «Чтобы оставаться конкурентоспособными на динамичном рынке, банкам необходимо постоянно анализировать поведение клиентов и адаптировать свои стратегии. Будущее программ лояльности — это создание более глубоких и персонализированных отношений с клиентами, что принесет пользу обеим сторонам». Эрен Озкан подчеркнул: «Данные — это новая валюта в банковском деле. Постоянный анализ поведения клиентов помогает создавать более эффективные программы лояльности, которые способствуют реальному вовлечению клиентов и формированию долгосрочных отношений». Гозде Шахин добавила: «Mastercard использует данные для разработки персонализированных программ лояльности, внедряя такие технологии, как искусственный интеллект и блокчейн, что повышает надежность и укрепляет лояльность клиентов. Мы стремимся создавать не только транзакции, но и эмоциональные связи».

Как глобальный спонсор, Mastercard подтвердила свою приверженность инновациям в банковском секторе и стимулированию совместных дискуссий о банковских решениях нового поколения.

Форум также стал платформой для обмена мнениями между лидерами отрасли, регуляторами, финтех-компаниями и международными финансовыми институтами.

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