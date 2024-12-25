Linux Foundation сокращает расходы на разработку ядра Linux

Некоммерческая организация Linux Foundation опубликовала отчет за 2024 год. В этом году было получено $292,2 млн., для сравнения в прошлом — $263,6 млн. $125,1 млн. (43%) полученных средств приходится на пожертвования и взносы участников организации, в прошлом году — $118,2 млн. Организации было выделено $73,6 млн. (25,1%) в качестве целевой поддержки проектов, год назад — $67 млн. На поддержку мероприятий, а также регистрационные взносы на конференциях — $54,5 млн. (18,6%), год назад — $49,5 млн. В качестве оплаты за обучающие курсы и получение сертификатов было получено $36,1 млн (12,3%), год назад — $27,2 млн).

Linux Foundation отмечает, что доля затрат, связанных с разработкой ядра, в общем объеме расходов снизилась до 2,3% с 2,9% в 2023 году. В 2022 доля составляла 3,2 %, в 2021 году — 3,4 %. В этом году на разработку ядра Linux было израсходовано $6,8 млн., что на $1 млн. меньше, чем в прошлом году и на $1,4 млн. меньше, чем в позапрошлом.

Общая сумма расходов за 2024 год составляет 299,7 млн., в 2023 году они составляли $269 млн. Расходы на не связанные с ядром проекты увеличились с $171,8 млн. в прошлом году до $193,7 млн. (64,6% всех расходов). В эти расходы входят поддержание инфраструктуры, затраты на программы обучения и сертификации, затраты на корпоративные операции, расходы на проведение мероприятий, затраты на сопровождение сообщества и расходы на международные операции.

Количество курируемых Linux Foundation проектов приблизилось к 1300, год назад их было около 1100. Наибольшее число проектов связано с облачными технологиями, контейнерами и виртуализацией (23%), с сетевыми технологиями (15%), ИИ (11%), web-разработкой (11%), cross-technology (9%), безопасностью (5%), Интернетом вещей (4%) и блокчейном (4%).