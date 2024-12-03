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3 декабря, 2024
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Киберазбука для детей от «Лаборатории Касперского» появилась в продаже

Kaspersky

Киберазбука от «Лаборатории Касперского» на русском языке поступила в продажу в корпоративный магазин компании. Это красочная и информативная книга, которая учит детей распознавать уловки онлайн-мошенников, осознавать важность персональных данных и безопасного поведения в интернете. С её помощью дети узнают базовые вещи об устройстве интернета, о том, какие бывают цифровые угрозы и как не попадаться на уловки онлайн-мошенников.

Мировые исследования и общие тенденции показывают, что дети начинают осваивать смартфоны и планшеты в среднем возрасте до 10 лет. В некоторых случаях доступ к гаджетам у детей начинается еще раньше — до 4 лет. Например, по международным данным, около половины детей получают доступ к гаджетам до двухлетнего возраста.

Киберазбука — это глобальное издание. Она вышла не только на русском, но и ещё на 12 языках: от немецкого, французского и итальянского до японского, тайского и индонезийского.

«Мы в “Лаборатории Касперского” уверены, что киберграмотность должна закладываться как только ребенок начинает соприкасаться с гаджетами. Киберазбука поможет детям и их родителям разобраться в сложностях цифрового мира, научит безопасно пользоваться интернетом и защищаться от онлайн-угроз. Это издание станет важным шагом в воспитании ответственного и осознанного поколения», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Также книга доступна бесплатно в онлайн-формате: https://www.kaspersky.ru/blog/cybersecurity-alphabet/.

 

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