Искусственный интеллект в продажах: ускорение роста и максимизация эффективности

Клиенты требуют индивидуального подхода, конкуренция усиливается, а данные поступают с такой скоростью, что их сложно обрабатывать без специальных инструментов.

У вас есть ресурсы, чтобы не просто справляться с этими вызовами, но и расти?

По данным исследования McKinsey, 63% компаний сообщили об увеличении годового дохода не менее чем на 5% благодаря внедрению ИИ, а 32% указали на сокращение операционных расходов до 20% и более ежегодно. Однако для малого и среднего бизнеса (МСБ) внедрение ИИ часто кажется сложной задачей из-за нехватки ресурсов и знаний. Это именно то, что решает AI-Powered Sales Acceleration от Nubessom.

Компания Nubessom, официальный партнер Salesforce в Азербайджане и Узбекистане, разработала AI-Powered Sales Acceleration, ориентируясь на потребности малого и среднего бизнеса.

Наше решение помогает бизнесу оптимизировать продажи и использовать искусственный интеллект с минимальными усилиями.

Мы предлагаем комплексный подход:

Оценка готовности к ИИ. Анализируем текущие процессы продаж и маркетинга, чтобы определить задачи, которые можно автоматизировать, и выявить точки роста. Оцениваем качество данных для успешного внедрения ИИ.

Анализируем текущие процессы продаж и маркетинга, чтобы определить задачи, которые можно автоматизировать, и выявить точки роста. Оцениваем качество данных для успешного внедрения ИИ. Стратегия внедрения. Разрабатываем индивидуальный план с четкими этапами и сроками, минимизируя риски и сбои в работе. Стратегия включает технические и организационные аспекты.

Разрабатываем индивидуальный план с четкими этапами и сроками, минимизируя риски и сбои в работе. Стратегия включает технические и организационные аспекты. Интеграция и обучение. Быстро и бесшовно внедряем ИИ в существующие системы. Проводим обучение сотрудников, чтобы они могли эффективно использовать новые технологии и анализировать данные для принятия решений.

Сервис AI-Powered Sales Acceleration открывает перед бизнесом новые горизонты, значительно упрощая процессы продаж и повышая их эффективность.

Оптимизация управления лидами. С помощью интеллектуального скоринга система анализирует и оценивает лидов на основе их потенциала к сделке. Это означает, что ваша команда сосредоточится на наиболее перспективных клиентах, увеличивая вероятность успешного завершения сделок. Больше не нужно тратить время на неэффективные контакты — фокус направлен туда, где это действительно важно.

Автоматизация рутинных задач. Отправка писем, создание отчетов, планирование встреч — все это занимает значительное количество времени. С AI-Powered Sales Acceleration эти задачи автоматизируются, освобождая ваши ресурсы для более стратегической работы. В результате ваша команда может сосредоточиться на создании ценности для клиентов, а не на повторяющихся задачах.

Углубленная аналитика и прогнозирование. Система предоставляет вам мощные инструменты для анализа поведения клиентов, рыночных трендов и прогнозирования продаж. Это позволяет принимать более точные и обоснованные решения, улучшать стратегии и оперативно реагировать на изменения рынка. Благодаря этим данным вы сможете предвосхищать потребности клиентов и адаптироваться к их ожиданиям.

Согласно данным Gartner, к 2025 году 75% компаний будут активно использовать ИИ в своих продажах. Те, кто начинают сейчас, получают значительное конкурентное преимущество, улучшая производительность и увеличивая прибыль.

Кейс SalesGenetics: реальный успех

Один из успешных кейсов внедрения ИИ — проект с SalesGenetics. Используя наш подход, компания внедрила систему прогнозирования сделок, что позволило улучшить процесс принятия решений и сократить ручные операции на 30%. Благодаря автоматизации они повысили скорость обработки данных и качество персонализированного взаимодействия с клиентами, что привело к увеличению доходов на 15% за первый год использования.

Готовы начать трансформацию?

Nubessom поможет вам на каждом этапе внедрения AI-Powered Sales Acceleration, обеспечив плавный переход и ощутимые результаты.

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Web-сайт: https://www.nubessom.com

E-mail: [email protected]

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