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19 декабря, 2024
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Данные Mastercard свидетельствуют о значительном влиянии COP29 на экономику Азербайджана

Mastercard

Азербайджан пережил беспрецедентный экономический подъем, вызванный проведением 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, что свидетельствует о ее значительном влиянии на развитие страны. Ключевые показатели, отраженные в оперативно подготовленном Mastercard Advisors отчете о влиянии COP29 на Азербайджан, основанном на данных о расходах в точках продаж (POS) от Mastercard, свидетельствуют о необычайном прогрессе, достигнутом благодаря этому глобальному событию.

Рост туризма достигает новых высот

Число туристов, прибывших на COP29, выросло на 148% по сравнению с той же неделей в 2023 году и в 16 раз по сравнению с неделей Формулы-1 в 2024 году, что свидетельствует о беспрецедентном международном интересе к COP29.

Объемы сделок и региональное влияние

Финансовые транзакции последовали этому примеру: общая сумма сделок выросла на 236%, а их количество — на 178 %. За пределами столицы объем сделок в регионах вырос на 128%, что свидетельствует о широком влиянии мероприятия на всю страну.

Гостиничный и пищевой секторы процветают

Гостиничный и пищевой секторы оказались в числе главных бенефициаров. Расходы на проживание и питание выросли более чем на 400%, обеспечив экономический эффект для ключевых отраслей. Крупные транзакции также набирали обороты: рост расходов на билеты стоимостью 10 и 25 долларов составил более 200%.

Глобальные тенденции в сфере туризма и расходов

COP29 также повысила привлекательность Азербайджана для мирового туризма. Расходы посетителей с ключевых рынков, включая Бразилию, Германию, США и Великобританию, резко возросли. Посетители из Бразилии, принимающей COP30, установили рекорд, увеличив расходы на проживание на 7 млн %, в то время как их британские и американские коллеги продемонстрировали рост в той же категории на 600 % и 819 % соответственно.

Результаты демонстрируют роль COP29 как катализатора устойчивого роста и свидетельствуют о растущем значении Азербайджана на мировой арене. Эти достижения прокладывают путь к долгосрочным экономическим и экологическим выгодам, подтверждая силу глобального сотрудничества.

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