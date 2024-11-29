spot_img
30 ноября, 2024
ДомойТелекомСобытияOOO “AzInTelecom” запускает новую платформу AzInCloud

OOO “AzInTelecom” запускает новую платформу AzInCloud

AzInCloud

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, запустило новую платформу AzInCloud, на которой каждый сможет воспользоваться облачными услугами.

Будучи крупнейшим облачным провайдером в стране, компания «AzInTelecom» в рамках данной платформы предоставляет облачные услуги, основанные на современных технологиях.  Платформа предлагает полностью управляемую инфраструктуру, безопасное хранение данных, высокий уровень кибербезопасности и круглосуточную поддержку пользователей.  Новая платформа, функционирующая по принципу «Плати по мере использования», обеспечивает пользователей удобным облачным управлением, готовыми операционными системами, облачным маркетом и возможностью мониторинга. Пользователям предлагаются индивидуальные пакеты, разработанные в соответствии с их ресурсами и требованиями.

Платформа самообслуживания AzInCloud представляет собой общедоступный облачный сервис, доступный всем учреждениям, крупным компаниям, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и частным лицам. Пользователи могут создать свою облачную инфраструктуру, зарегистрировавшись онлайн на https://azincloud.az/ всего за несколько минут, не посещая центр клиентского обслуживания.

Главная задача платформы AzInCloud — способствовать цифровой трансформации, и укреплять участие бизнеса и граждан в процессе цифровизации. Подробную информацию можно получить на веб-сайте платформы.

Следует отметить, что в настоящее время ООО «AzInTelecom» предоставляет облачные услуги через два современных дата-центра. Оба дата-центра гарантируют максимальную безопасность и полностью соответствуют стандартам международно-признанного сертификата TIER 3.

Предыдущая статья
Mastercard “Bakı Taksi Xidməti”, ABB və APAR ilə Birgə Dayanıqlı Şəhər Mobilliyini Təkmilləşdirir
Следующая статья
“AzInTelecom” MMC yeni “AzInCloud” platformasını istifadəyə verib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,988ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»