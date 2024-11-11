Nikon выпустил беззеркальную камеру Z50 II с фильтрами для фото и видео

Компания Nikon представила беззеркальную камеру начального уровня Z50 II, ориентированную на создателей контента. Модель имеет высокую скорость и качество съемки, а также готовые настройки для создания эффектов пленочной фотографии.

Nikon Z50 II оснащена оптическим датчиком с разрешением 20,9 Мп с электронной стабилизацией. Камера позволяет снимать серии в формате JPEG со скоростью до 30 к/сек c электронным затвором или до 11 к/сек в формате RAW/JPEG с механическим затвором. Производитель подчеркивает наличие 3D-отслеживания животных, птиц и транспортных средств, а также автоматический режим, который выбирает объект в кадре самостоятельно. Диапазон ISO — до 512 000.

На корпусе камеры есть выделенная кнопка Picture Control, с помощью которой можно быстро применить различные фильтры для фотографий и видео. Пользователю доступно более 30 фильтров. Кроме того, поддерживается загрузка пресетов из Nikon Imaging Cloud с предустановками яркости, насыщенности и других параметров изображения. Для видео предлагается режим обзора продукта, который мгновенно переводит фокус с лица пользователя на продукт, который он держит в руках. Камера умеет снимать в режимах 4K 30p без кадрирования и 4K 60p с полуторакратным кадрированием.

Список характеристик также включает встроенную вспышку, откидной дисплей, яркий электронный видоискатель (1000 нит), слот для карты памяти UHS-II, разъемы для микрофона и наушников, индикаторную лампу и поддержку потоковой передачи по USB.

Nikon Z50 II уже доступна для предварительного заказа по цене $910. Комплект с объективом Nikkor Z 16-50mm f/3.5-5.6 VR стоит $1050.