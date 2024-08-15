Заказывайте номер на “Mynumber.az” с помощью “SİMA İmza”!

Цифровая подпись нового поколения SİMA, созданная ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять круг своих партнеров. Новым пользователем функций «SİMA İmza» стало ООО «MyGroup Holding».

На официальном сайте компании «MyNumber» (mynumber.az), входящей в состав «MyGroup Holding» и специализирующейся на продаже мобильных номеров по запросу, была успешно интегрирована система «SİMA İmza». Благодаря этой интеграции, гражданам, заказывающим мобильный номер на сайте «mynumber.az», не нужно заполнять личные данные вручную. Обладатели «SİMA İmza» могут просто перейти в раздел SİMA (в правом верхнем углу сайта), отсканировать QR-код и автоматически заполнить информационные поля. Заказ номера становится возможным одним касанием.

Напоминаем, что для получения «SİMA İmza» нет необходимости посещать какие-либо учреждения. Достаточно скачать приложение «SİMA İmza» на мобильный телефон. Использование приложения абсолютно бесплатно для граждан. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения SİMA можно узнать на сайте www.sima.az или связавшись с колл-центром по номеру 157.