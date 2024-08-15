spot_img
16 августа, 2024
ДомойТелекомСобытияЗаказывайте номер на “Mynumber.az” с помощью “SİMA İmza”!

Заказывайте номер на “Mynumber.az” с помощью “SİMA İmza”!

SİMA İmza

Цифровая подпись нового поколения SİMA, созданная ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять круг своих партнеров. Новым пользователем функций «SİMA İmza» стало ООО «MyGroup Holding».

На официальном сайте компании «MyNumber» (mynumber.az), входящей в состав «MyGroup Holding» и специализирующейся на продаже мобильных номеров по запросу, была успешно интегрирована система «SİMA İmza». Благодаря этой интеграции, гражданам, заказывающим мобильный номер на сайте «mynumber.az», не нужно заполнять личные данные вручную. Обладатели «SİMA İmza» могут просто перейти в раздел SİMA (в правом верхнем углу сайта), отсканировать QR-код и автоматически заполнить информационные поля. Заказ номера становится возможным одним касанием.

Напоминаем, что для получения «SİMA İmza» нет необходимости посещать какие-либо учреждения. Достаточно скачать приложение «SİMA İmza» на мобильный телефон. Использование приложения абсолютно бесплатно для граждан. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения SİMA можно узнать на сайте www.sima.az или связавшись с колл-центром по номеру 157.

Предыдущая статья
Xiaomi şirkəti Pad 7, Redmi isə kiçik və güclü planşet üzərində işləyirlər
Следующая статья
“Mynumber.az”da istədiyin nömrəni “SİMA İmza” ilə sifariş et!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,018ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.