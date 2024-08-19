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20 августа, 2024
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SmartIT получила престижную награду Cortex Partner of the Year от Palo Alto Networks

SmartIT

Азербайджанская компания SmartIT, ведущий поставщик решений и услуг в области кибербезопасности, с гордостью объявляет о получении награды Cortex Partner of the Year на Emerging Markets Partner Xchange от мирового лидера— компании Palo Alto Networks.

Эта награда является свидетельством высокой компетенции SmartIT в сфере кибербезопасности. Она подтверждает репутацию компании как надежного и партнера, предоставляющего высококачественные решения и услуги, которые помогают клиентам защищать свои цифровые активы от растущих киберугроз.

Emerging Markets Partner Xchange — это ежегодное мероприятие, которое собирает партнеров Palo Alto Networks .Это уникальная платформа для обмена опытом, обсуждения новейших трендов и технологий в области кибербезопасности, а также для укрепления деловых связей. В рамках этого мероприятия компания Palo Alto Networks подводит итоги и отмечает достижения своих партнеров, выделяя тех, кто показал наилучшие результаты и внес значительный вклад в развитие рынка.

Награда Emerging Markets Cortex Partner of the Year — это признание результатов, приверженности инновациям. Получение этой награды свидетельствует о высоком уровне профессионализма и компетентности команды SmartIT, а также о значительном вкладе компании в развитие и укрепление безопасности цифрового пространства.

«Мы чрезвычайно горды получить эту престижную награду от Palo Alto Networks», — сказал Гурбан Зейналов, генеральный директор SmartIT. – «Это признание является подтверждением наших усилий и стремления предоставлять нашим клиентам лучшие решения в области кибербезопасности. Мы будем продолжать работать над улучшением наших услуг и технологий, чтобы обеспечивать нашим клиентам высокий уровень защиты и доверия.»

SmartIT продолжает развивать свои компетенции и предлагать инновационные решения для защиты бизнеса и данных своих клиентов. Компания стремится к дальнейшему укреплению партнерских отношений с Palo Alto Networks и продолжит вносить вклад в развитие отрасли в регионе и за его пределами в EMEA (Europe, Middle East, Asia).

Подробнее о сервисах и экспертизе SmartIT смотрите по ссылке: https://smartit.ws/az/

Подробнее о решениях Palo Alto Networks смотрите по ссылке: https://www.paloaltonetworks.com

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