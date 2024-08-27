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27 августа, 2024
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Откройте сберегательный онлайн-счет в «SİMA İmza», не посещая банк!

SİMA İmza

Цифровая подпись нового поколения SİMA, разработанная ООО AzInTelecom при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта, начала новое сотрудничество с Yelo Bank. Теперь клиенты могут воспользоваться услугой «Онлайн-сбережения» через «SİMA İmza», не посещая отделение банка.

В течение нескольких минут можно открыть сберегательные счета «Yelo Sabit» и «Yelo Yığım» через мобильное приложение Yelo, без необходимости предоставлять какие-либо физические документы. Средства на вклад можно перевести с карты Yelo Bank, расчетного счета, а также с других банковских карт, добавленных в приложение. После завершения всех этапов заявки клиент подписывает документы с помощью SİMA İmza, и весь процесс происходит онлайн. Сразу после одобрения заявки сберегательный счет активируется, а клиенты могут круглосуточно отслеживать свои доходы в мобильном приложении Yelo.

Стоит отметить, что это не первое партнерство между SİMA İmza и Yelo Bank. С 2022 года клиенты Yelo Bank могут зарегистрироваться в SİMA İmza через мобильное приложение Yelo.

Для получения SİMA İmza не нужно никуда идти. Просто скачайте приложение на свой мобильный телефон. Приложение абсолютно бесплатно для граждан. Узнать больше о цифровой подписи SİMA можно на сайте www.sima.az или по телефону колл-центра 157.

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