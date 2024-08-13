Около 23 тысячам IMEI-кодов компания AzInTelecom присвоила статус «клон»

AzInTelecom под Министерством цифрового развития и транспорта продолжает предпринимать интенсивные действия против незаконной регистрации мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан.

Отдел регистрации мобильных устройств (MCQS) организации проводит тщательное расследование кодов IMEI, которые подозреваются в копировании путем регулярного мониторинга.

На сегодняшний день 22 935 IMEI-кода заблокированы под статусом «клон». Эти IMEI-коды появились в сети за последние три месяца с идентификацией абонента, принадлежащего 1 558 527 мобильным номерам. На попытку подключиться к сети 1 097 702 раза с заблокированными IMEI-кодами, MCQS ответила отказом.

Хотим отметить, что в соответствии с утвержденным Кабинетом Министров «Положением о регистрации мобильных устройств», ввозимые из-за рубежа мобильные устройства должны быть зарегистрированы в течение 30 дней для использования в телекоммуникационной сети Азербайджана. К сожалению, в некоторых случаях физические лица (владельцы), не желающие оплачивать регистрационный реестр копии IMEI-кодов ранее зарегистрированных устройств, копируются и продаются на новые устройства. Покупатель, с другой стороны, совершенно не осведомлен о процессе и впоследствии может столкнуться с определенными проблемами.

Рекомендуется обязательно проверять IMEI-код при покупке мобильных устройств, чтобы избежать столкновения и обмана в таких случаях. Для этого необходимо набрать *#06# на экране устройства, чтобы узнать код IMEI, а затем переключиться на услугу “Проверки IMEI, посетив веб-сайт portal.rinn.az. Узнайте подлинность и оригинальность IMEI-кода телефона, введя IMEI-код на экране и нажав кнопку «Проверить».