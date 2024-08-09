ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» частично перевело свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа №718 Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 июня 2019 года о мерах в сфере создания «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставления «облачных» услуг.

Открытое акционерное общество «Азербайджанская промышленная корпорация» стало следующим государственным учреждением, переводящее свои информационные системы и ресурсы в рамказ указа в «Правительственное облако». ОАО частично разместило свои информационные системы и ресурсы в Бакинском дата-центре, принадлежащем ООО «АзнТелеком», находящемся в ведении Министерства цифрового развития и транспорта. Азербайджанская промышленная корпорация приобрела облачные услуги «Виртуальный сервер – IaaS» (Infrastructure-as-a-Service) и «Backup – BaaS» (Backup-as-a-Service), предоставляемые AzInTelecom. Компания AzInTelecom также предоставила “ASK” продукты Microsoft по лицензии SPLA. Промышленная корпорация обеспечила высокую доступность критически важных систем, разместив ИТ-системы в «Правительственном облаке».

Надо отметить, что исполнителем проекта «Правительственное облако», реализуемого РИНН, является ООО «AzInTelecom» при министерстве.ИТ-системы государственных учреждений полностью или частично перенесены в дата-центры AzInTelecom в Баку и Евлахе в рамках проекта. Сокращаются суммы на текущие затраты на ИТ и повышается производительность информационных систем при миграции государственных органов в «Государственное облако». Таким образом достигается дальнейшее повышение безопасности информационных систем, стабильная и стабильная ИТ-инфраструктура, качественное предоставление услуг с оперативной координацией и службой круглосуточного мониторинга.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и Южно-Кавказском регионе, имеющим международный сертификат соответствия «TIER III». Дата-центры, принадлежащие компании, также соответствуют требованиям сертификатов «ISO 20000», «ISO 22301» и «ISO 27001».