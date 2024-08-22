“MPAY” платежи безлимитны и удобны с SİMA İmza!

“SİMA İmza”, созданное ООО «AzInTelecom», функционирующего в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, интегрировано в элетронный кошелек “MPAY”

Теперь клиенты могут совершать свои платежи безопасным и законном методом в мобильном приложении MPAY благодаря биометрической технологии “SİMA İmza”. Когда платежи составляют больше чем 300 манатов в приложении “MPAY”, пользователю нужно будет ввести свой FIN код и пройти биометричексий тест с помощью “SİMA İmza”. Благодаря технологии “SİMA İmza” будет определено, действительно ли лицо, осуществляющее платеж, является владельцем учетной записи «MPAY». В итоге учетные записи «MPAY» будут защищены от кибермошенников, а платежи будут надежно зачислены на счет отправителя.

Следует отметить, что для получения “SİMA İmza” не нужно никуда идти, граждане могут получить нотариальные услуги в любое время и в любом месте, используя мобильный телефон.

С “SİMA İmza” граждане больше не зависят от сервисных центров, снижается нагрузка и затраты поставщиков услуг. Граждане Азербайджана, индивидуальные предприниматели и иностранцы, проживающие в Азербайджане на законных основаниях, могут пользоваться электронными услугами, где бы они ни находились. Возможность интеграции “SİMA İmza” в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве. “SİMA İmza”, повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

“SİMA İmza”, которую можно получить путем скачивания мобильного приложения, совершенно бесплатна для граждан. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения “SİMA İmza” вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр “157”.