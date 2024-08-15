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16 августа, 2024
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«Azercell Könüllüləri» продолжают реализацию благотворительных инициатив

Azercell

В первой половине 2024 года организация «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») провела ряд мероприятий в рамках своих обязательств в сферах социальной ответственности и благотворительности.

По инициативе и при поддержке волонтеров для супруг шехидов Второй Карабахской войны были организованы специальные тренинги в области ИКТ, направленные на повышение их квалификации для соответствия современным требованиям рынка труда. На тренингах, организованных совместно со STEP IT Академией, 20 участниц прошли обучение по программам «SMM-дизайн» и «Основы Python». Успешно завершившим курс были вручены сертификаты. Список кандидатов для участия в тренингах был предоставлен Общественным объединением поддержки семей шехидов «Zəfər».

В мае 2024 года «Azercell Könüllüləri» организовали акцию по сдаче крови в помощь детям, страдающим талассемией, гемофилией и лейкемией. Двухдневную акцию провели профессиональные медицинские сотрудники Центрального банка крови, а собранные запасы были направлены в Республиканский центр талассемии.

На протяжении года команда «Azercell Könüllüləri» оказывала поддержку малообеспеченным семьям, проживающим в Баку и регионах. Также по случаю Международного дня защиты детей 1 июня «Azercell Könüllüləri» посетили детский дом «Nur» в Раманах и «Детскую деревню SOS» в поселке Ахмедлы.

Напомним, что организация «Azercell Könüllüləri», состоящая из сотрудников Azercell, функционирует с 2004 года, и на протяжении всего этого времени в рамках своей благотворительной миссии регулярно оказывает поддержку уязвимым слоям населения.

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