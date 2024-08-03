Apple отчиталась за третий квартал 2024 финансового года

Компания Apple опубликовала результаты за третий квартал 2024 финансового года, который закончился у нее 29 июня.

Общая выручка выросла на 5% в годовом исчислении до $85,78 млрд., превзойдя ожидания аналитиков. Операционная прибыль составила $25,35 млрд. против $23 млрд. годом ранее, а чистая прибыль выросла с $19,88 до $21,45 млрд.

Apple по-прежнему около 46% всей выручки получает от реализации iPhone. Их продажи изменились незначительно: $39,29 млрд., что на 1% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Продажи Mac выросли на 2% и составили $7 млрд.

В прошлом квартале компания впервые с 2022 года представила новые модели планшетных компьютеров, благодаря чего продажи iPad показали наибольший рост — на 24% до $7,16 млрд.

Носимые устройства, аксессуары и бытовая электроника принесли на 2% меньше выручки, чем годом ранее — не более $8,10 млрд. Доход от сервисов, как всегда, вырос: $24,21 млрд., рост на 14%.

В Китае, Тайване и Гонконге выручка Apple сократилась на 6% до $14,72 млрд. Аналитики отмечают, что компании приходится сталкиваться с серьезным конкурентным давлением.