TikTok проведет литературные чтения со знаменитостями ко Дню азербайджанского алфавита и языка

Накануне Дня азербайджанского алфавита и языка, который отмечается 1 августа, TikTok запускает проект «Литературная гостиная» , призванный подчеркнуть красоту национального языка и литературы. В рамках проекта TikTok вместе со знаменитостями проведет чтения азербайджанской поэзии в прямом эфире . Также популярные деятели Азербайджана записали короткие видеоролики в TikTok со своими любимыми стихотворениями азербайджанских поэтов.

, призванный подчеркнуть красоту национального языка и литературы. В рамках проекта TikTok вместе со знаменитостями проведет . Также популярные деятели Азербайджана записали короткие видеоролики в TikTok со своими любимыми стихотворениями азербайджанских поэтов. В проекте принимают участие певица Эльнара Халилова, телеведущий Илькин Хасани, актеры Бахрам Багирзаде и Рафаель Искандеров, а также музыканты Rəssam и MadTeen.

Прямые эфиры в рамках праздничного дня также проведут музеи азербайджанских деятелей искусства и литературы: Дом-музей Бюль-Бюля и Дом-музей Самеда Вургуна.

TikTok, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, дает пользователям в Азербайджане множество возможностей делиться своими знаниями и рассказывать о красоте национальной культуры многомиллионной международной аудитории приложения.

Так, в этом году познавательный проект #TikTokdanÖyrən, проходивший при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, вдохновил пользователей со всей страны на создание более 23 тысяч полезных видероликов на самые разные темы — от национальных блюд до изучения языков и академических наук. Также пользователи в Азербайджане активно интересуются литературой: например, по хештегам #kitabfest и #booktokazerbaijan создано уже более 3,5 тысяч видеороликов с рекомендациями и обзорами книг. В TikTok появляется все больше авторов, которые делятся своими знаниями о языке и культуре: например, ролики преподавателя Аиды Гаджиевой @ana_dilimde_danis_ о том, как правильно говорить на азербайджанском языке, смотрят уже более 37 тысяч подписчиков.

Чтобы поддержать интерес пользователей к новым знаниям, литературе, а также к совершенствованию родного языка, в День азербайджанского алфавита и языка TikTok запускает проект «Литературная гостиная». Данная инициатива позволит пользователям со всей страны в очередной раз увидеть красоту азербайджанского языка через литературные произведения знаковых национальных авторов.

«Литературная гостиная» — это серия прямых эфиров, в рамках которых знаменитости вместе с актером и ведущим проекта Русланом Сабирли @ruslansabirly поговорят об азербайджанском языке и литературе, а также прочитают и обсудят любимые произведения азербайджанской поэзии.

Расписание прямых эфиров, которые состоятся 1 августа:

12:00-13:00 — в Доме-музее Бюль-Бюля @bulbulmuseum состоится музыкальное выступление на азербайджанском языке, а затем филолог Мехрибан Гасымова поделится интересными фактами об азербайджанском языке;

13:00-13:30 — Вступительное слово о празднике и о «Литературной гостиной» от Руслана Сабирли @ruslansabirly;

30-14.30 — Беседа с Эльчином Исмаиловым, доцентом, заведующим отделом топонимики Института языковедения имени Насими Национальной Академии наук Азербайджана, о творчестве поэта Самеда Вургуна. Прямой эфир из Дома-музея поэта @samadvurgunmuseum;

30-15.00 — Беседа и чтение поэзии с певицей Эльнарой Халиловой @elnarasmusic;

00-15.30 — Беседа и чтение поэзии с телеведущим Илькином Хасани @ilkinhasani;

15:30-16:00 — Беседа и чтение поэзии с музыкантом Rəssam @ressam.music;

16:00-16:30 — Беседа и чтение поэзии с музыкантом MadTeen @madteenmusic.

Прямые эфиры будут доступны в аккаунтах ведущего и гостей проекта, а также в официальном аккаунте сообщества стримеров TikTok в Центральной Азии и Закавказье @tiktoklive_eecca.

Популярные деятели Азербайджана также записали короткие видеоролики, в которых прочитали знаковые поэмы азербайджанских авторов. Так, актер Бахрам Багирзаде @bahram_bagirzade прочитал отрывок из поэмы Məmməd Araz «Mən belə dünyanın nəyindən küsüm», а Рафаель Искандеров @rafael_iskender прочитал произведение Mikayıl Mushviq «Məhəbbət».

Присоединяйтесь к прямым эфирам «Литературной гостиной» и узнавайте больше об азербайджанской поэзии и красоте родного языка вместе с TikTok!